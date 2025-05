Официално: Австралия обяви колко са жертвите от проливните дъждове (ВИДЕА)

Властите в Източна Австралия съобщиха официално за най-малко четири жертви на наводненията в тази част на страната, предаде ДПА, цитирани от БТА. Полицията в австралийския щат Нов Южен Уелс обяви, че тялото на мъж е намерено рано тази сутрин в автомобил, залят от потоп в близост до град Кофс Харбър. Вчера бе обявено, че жертвите са най-малко две, а двама души се водеха безследно изчезнали.

Australia: New South Wales is grappling with some of the worst flooding in living memory. The city of Taree is practically underwater, with 48,000 people cut off, potentially for weeks - 7 News pic.twitter.com/kjwmzfXDOL

Още: Проливните дъждове в Австралия взеха жертва, хора са в неизвестност (ВИДЕА)

В издирвателно-спасителната операция участват 2500 души, 500 автомобила и лодки, 13 хеликоптера и стотици дронове. Около 50 000 души живеят в най-тежко засегнатите от наводнението райони. Хора се качиха на покривите на къщите си, за да се спасят от покачващите се води, докато властите изпратиха хеликоптери, лодки и дронове на мащабна издирвателна и спасителна мисия. „Готвим за още лоши новини през следващите 24 часа. Това природно бедствие е ужасно“, заяви премиерът на щата Крис Минс. „Валежите са проливни и всеки път, когато вали, се чудиш какво ще се случи след това“, добави той.

20.05.2025#Australia#Flooding in the Mid North Coast and Hunter Region of #NSW.Thousands of homes without power. More than 270mm of rain fell in several locations in less than 24 hours. SES responded to 1,400 incidents.4,000 homes across the state were left without power. https://t.co/pNzN95p13q pic.twitter.com/tjVG4tM0Wi