Проливните дъждове в Австралия взеха жертва, хора са в неизвестност (ВИДЕА)

Един човек загина при наводнение, а трима са в неизвестност след поройни дъждове в Австралия, съобщи австралийската телевизия ABC. Полицията откри тялото на 63-годишен мъж в наводнена къща в село на около 400 км североизточно от Сидни, каза премиерът на щата Нов Южен Уелс Крис Минс. За два дни в някои части на щата са паднали валежи, равняващи се на количеството, което обикновено пада за четири месеца.

Australia: New South Wales is grappling with some of the worst flooding in living memory. The city of Taree is practically underwater, with 48,000 people cut off, potentially for weeks - 7 News pic.twitter.com/kjwmzfXDOL

В издирвателно-спасителната операция участват 2500 души, 500 автомобила и лодки, 13 хеликоптера и стотици дронове. Около 50 000 души живеят в най-тежко засегнатите от наводнението райони.

Хора се качиха на покривите на къщите си, за да се спасят от покачващите се води, докато властите изпратиха хеликоптери, лодки и дронове на мащабна издирвателна и спасителна мисия.

20.05.2025#Australia#Flooding in the Mid North Coast and Hunter Region of #NSW.Thousands of homes without power. More than 270mm of rain fell in several locations in less than 24 hours. SES responded to 1,400 incidents.4,000 homes across the state were left without power. https://t.co/pNzN95p13q pic.twitter.com/tjVG4tM0Wi