Хърватският президент зае страната на Скопие: Силяновска се оплаква от ЕС заради българите (СНИМКА)

Сближаването между Загреб и Скопие става все по-очевидно. За това свидетелстват думите на хърватския президент Зоран Миланович по време на среща с македонския държавен глава Гордана Силяновска-Давкова. Миланович коментира продължителния процес на присъединяване на Северна Македония към Европейския съюз, като подчерта, че към страната се поставят твърде много изисквания и условия, предаде хърватската медия "Индекс". Това не е първият път, в който Миланович говори за много условия към Северна Македония и отправя намек към България, тъй като югозападната ни съседка се оплаква именно от "много условия от България".

Припомняме, че през май миналата година хърватският президент Зоран Миланович беше в Северна Македония и изглежда се бъркаше по същия начин в българо-македонските отношения.

Predsjednica Sjeverne Makedonije Gordana Siljanovska-Davkova boravi u službenom posjetu Hrvatskoj, gdje se na Pantovčaku sastala sa Zoranom Milanovićem. On je pak komentirao dugogodišnji proces pristupanja Sjeverne Makedonije EU-u iopet briljirao u svom nakaradnom stilu:… pic.twitter.com/Ptzi35TOpb — Zvonimir Despot (@despotinfinitus) March 24, 2026

Силяновска се оплаква от ЕС

От своя страна македонският президент Гордана Силяновска-Давкова заяви, че страната ѝ е изправена пред огромен натиск от Европейския съюз да промени конституцията си. Става въпрос за вписването на българите в конституцията, залегнало в преговорната рамка за ЕС. Нещо, което Скопие не е изпълнило повече от три години.

Силяновска подчерта, че Скопие настоява към тях да не се прилагат двойни стандарти.

„Според нашата Конституция инициативата за нейната промяна може да бъде подета от президента, 30 представители или 150 хиляди граждани. Сега обаче ЕС също ни моли да го направим, а може би и някои от съседите ни ще го направят. Това е наистина огромен натиск. Като държава ние смирено молим двойните стандарти да бъдат премахнати и нашите постижения да бъдат ценени точно както на всички останали“, каза президентът.

Припомняме, че липсата на напредък е залегнал и в новия проектодоклад на Томас Вайц, който доведе до заглавия в официоза на властта на югозападната ни съседка "Нова Македония" от рода на "Томас без компас", тъй като докладчикът констатира, че не е постигнат напредък по конституционните изменения за вписване на българите в македонската конституция, както и че въпреки някои положителни реформи, напредъкът в програмата за реформи на ЕС е недостатъчен, особено в ключови области като върховенството на закона, съдебните реформи и борбата с корупция.

"Има и живот извън ЕС"

От своя страна Миланович утеши Силяновска, че има живот и извън ЕС.

„Северна Македония сама решава кое е по-добро за нея и кой път избира, предполагам, че това е пътят на просперитет, мир и спокойствие за гражданите. А последното, включително ЕС и НАТО, е фасада, един вид енергийно обновяване, но това, което изгражда една къща, е отвътре. Това са моите мисли, те не са съвет дори към съседката, до която живея, камо ли към цялата страна и хора. Това важи и за Хърватия, ЕС е надстройка, но в никакъв случай не е сграда. Нашата къща и традиция са на нашата земя, а ЕС е добре дошла сезонна история, докато трае. Това е. Има живот и без ЕС, и той е успешен и достоен", каза Миланович.