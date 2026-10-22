Не се ли развалиха? В Скопие още говорят за чушките, които България им върна през лятото

В Северна Македония още говорят за чушките, които им върна България това лято, въпреки че не е сигурно дали не са се развалили от тогава досега. "Върнатите пратки с чушки не означават автоматично, че храната е опасна, казва председателят на македонската агенция по храните Оливер Миланов в интервю за "Вечер", предаде Журнал.мк. Припомняме, че през август пратка от 11,6 тона чушки от Северна Македония е била отхвърлена в България след като по време на проверка са открити повишени концентрации на пестициди.

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Върнатите пратки чушки, които бяха отхвърлени за износ това лято поради съмнение за превишени нива на пестициди, не се унищожават автоматично, а отново подлежат на законово предписаната процедура за контрол на вноса. Ако лабораторните изследвания не потвърдят повишено наличие на пестициди, продуктите могат да бъдат пуснати в обращение на вътрешния пазар или изпратени за допълнителна преработки, обясни Миланов, посочвайки, че процедурата за контрол на върнатите пратки е същата като за всяка друга храна, внасяна в страната.

Според Миланов, всяка пратка при внос преминава през три задължителни стъпки на официален контрол: документален, идентификационен и физически преглед.

"След получаване на отрицателна констатация за повишено наличие на пестициди, върнатата пратка може да бъде освободена за обращение или по-нататъшна обработка",посочва Миланов.

Директорът на AHV посочва, че тази практика за контрол на вносните храни се прилага от 2010 г., когато е приет Законът за безопасност на храните, хармонизиран с европейското законодателство. ОЩЕ: След като България им върна чушки с пестициди: В Скопие се чудят с какво се хранят