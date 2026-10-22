Войната в Украйна:

Не се ли развалиха? В Скопие още говорят за чушките, които България им върна през лятото

22 октомври 2026, 9:26 часа 991 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Не се ли развалиха? В Скопие още говорят за чушките, които България им върна през лятото

В Северна Македония още говорят за чушките, които им върна България това лято, въпреки че не е сигурно дали не са се развалили от тогава досега. "Върнатите пратки с чушки не означават автоматично, че храната е опасна, казва председателят на македонската агенция по храните Оливер Миланов в интервю за "Вечер", предаде Журнал.мк. Припомняме, че през август пратка от 11,6 тона чушки от Северна Македония е била отхвърлена в България след като по време на проверка са открити повишени концентрации на пестициди.

Чушките не се унищожават автоматично: Въпросът е били ли са на македонската трапеза?

Върнатите пратки чушки, които бяха отхвърлени за износ това лято поради съмнение за превишени нива на пестициди, не се унищожават автоматично, а отново подлежат на законово предписаната процедура за контрол на вноса. Ако лабораторните изследвания не потвърдят повишено наличие на пестициди, продуктите могат да бъдат пуснати в обращение на вътрешния пазар или изпратени за допълнителна преработки, обясни Миланов, посочвайки, че процедурата за контрол на върнатите пратки е същата като за всяка друга храна, внасяна в страната.

Според Миланов, всяка пратка при внос преминава през три задължителни стъпки на официален контрол: документален, идентификационен и физически преглед.

"След получаване на отрицателна констатация за повишено наличие на пестициди, върнатата пратка може да бъде освободена за обращение или по-нататъшна обработка",посочва Миланов.

Директорът на AHV посочва, че тази практика за контрол на вносните храни се прилага от 2010 г., когато е приет Законът за безопасност на храните, хармонизиран с европейското законодателство. ОЩЕ: След като България им върна чушки с пестициди: В Скопие се чудят с какво се хранят

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Чушки Пестициди Република Северна Македония Северна Македония
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
Още от Балкани
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес