Войната в Украйна:

След като България им върна чушки с пестициди: В Скопие се чудят с какво се хранят

17 август 2026, 16:58 часа 673 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
След като България им върна чушки с пестициди: В Скопие се чудят с какво се хранят

След скандалния случай с качеството на питейната вода в Гостивар  - скорошен случай с върнати от България чужки повдигна и въпроса за безопасността на храните в Северна Македония, пише македонското издание "Рацин". Пратка от 11,6 тона чушки от Северна Македония е била отхвърлена в България, след като по време на проверка са открити повишени концентрации на пестициди, потвърди Агенцията по храните и ветеринарномедицинската дейност.

Какво ще се случи с пратката?

Директорът на AHV Оливер Миланов заяви, че македонските институции са уведомени за случая, но все още не е решено дали спорната пратка ще бъде унищожена в България или ще бъде върната в Северна Македония.

Ако чушките бъдат върнати, според Миланов, операторът, съгласувано с Държавната инспекция по земеделие, ще трябва да ги унищожи на сметището „Дрисла“.

„Операторът има право да унищожи или върне чушката и ние, заедно със Земеделската инспекция, я унищожаваме“, каза Миланов.

Допустимите нива на пестидици

В югозападната ни съседка са в сила максимално допустимите нива на остатъци от пестициди в храните, в съответствие с европейските правила. Ако лабораторният анализ покаже концентрация над допустимата граница, продуктът не отговаря на предписаните изисквания за безопасност.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Все още не е публично обявено за кой пестицид става въпрос, каква концентрация е измерена и с колко е надвишил разрешената граница. Няма и информация дали на вътрешния пазар са пуснати чушки от същия производител или производствена партида.

Именно това е въпросът, който остава след случая с върнатите 11,6 тона: ако контролът в България е открил неразрешено количество пестициди в македонски селскостопански продукт, проверяват ли се тук и други количества от същото производство, преди да достигнат до потребителите? ОЩЕ: Удар на БАБХ: Агенцията спря над 11 тона пипер с пестициди, иззе и 300 кг месни и млечни продукти

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Чушки Пестициди Качество на храните Северна Македония
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
Още от Балкани
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес