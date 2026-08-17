След като България им върна чушки с пестициди: В Скопие се чудят с какво се хранят

След скандалния случай с качеството на питейната вода в Гостивар - скорошен случай с върнати от България чужки повдигна и въпроса за безопасността на храните в Северна Македония, пише македонското издание "Рацин". Пратка от 11,6 тона чушки от Северна Македония е била отхвърлена в България, след като по време на проверка са открити повишени концентрации на пестициди, потвърди Агенцията по храните и ветеринарномедицинската дейност.

Какво ще се случи с пратката?

Директорът на AHV Оливер Миланов заяви, че македонските институции са уведомени за случая, но все още не е решено дали спорната пратка ще бъде унищожена в България или ще бъде върната в Северна Македония.

Ако чушките бъдат върнати, според Миланов, операторът, съгласувано с Държавната инспекция по земеделие, ще трябва да ги унищожи на сметището „Дрисла“.

„Операторът има право да унищожи или върне чушката и ние, заедно със Земеделската инспекция, я унищожаваме“, каза Миланов.

Допустимите нива на пестидици

В югозападната ни съседка са в сила максимално допустимите нива на остатъци от пестициди в храните, в съответствие с европейските правила. Ако лабораторният анализ покаже концентрация над допустимата граница, продуктът не отговаря на предписаните изисквания за безопасност.

Все още не е публично обявено за кой пестицид става въпрос, каква концентрация е измерена и с колко е надвишил разрешената граница. Няма и информация дали на вътрешния пазар са пуснати чушки от същия производител или производствена партида.

Именно това е въпросът, който остава след случая с върнатите 11,6 тона: ако контролът в България е открил неразрешено количество пестициди в македонски селскостопански продукт, проверяват ли се тук и други количества от същото производство, преди да достигнат до потребителите? ОЩЕ: Удар на БАБХ: Агенцията спря над 11 тона пипер с пестициди, иззе и 300 кг месни и млечни продукти