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Опозицията в РСМ проговори: Мицоски не е водил независима политика в САЩ, а е рекламирал Вучич (ВИДЕО)

26 октомври 2026, 7:03 часа 315 прочитания 0 коментара

Македонският премиер Християн Мицкоски не е водил независима политика с Вашингтон, а по-скоро такава, която е била формулирана, организирана и одобрена пряко от Вучич и Орбан, алармираха от опозицията в Република Северна Македония, предаде "Макфакс"."Искаме да обсъдим една много интересна тема, свързана със събитията във Вашингтон – събития, които са пряко обвързани не само с нашата страна, но – както ще покаже тази пресконференция – и с целия регион. Това е така, защото съществува цяла мрежа, която Мицкоски и неговото правителство са използвали – или по-скоро, злоупотребили са с нея – не в полза на нашата страна и нашите граждани, а за собствените си лични цели“, заяви Андрей Жерновски, член на Изпълнителния съвет на СДСМ, предаде "Макфакс".

От "връзката с Гренел" до медиите в РСМ

„Нека сега припомним на обществеността кой е Гренел и каква е връзката между Гренел, Мицкоски и Муцунски. Първата среща се състоя през юли 2024 г. – непосредствено след пристигането им – във Вашингтон, където беше съобщено за „продуктивна среща“ между Мицкоски, Муцунски и Гренел. През август 2024 г. разговорите продължиха в Скопие. През януари 2025 г. Мицкоски и Муцунски отново се срещнаха с Гренел във Вашингтон. Впоследствие, през февруари 2026 г., се проведе още една среща в Мюнхен, последвана от такава в Скопие през юли 2026 г. Обърнете внимание на тази поредица от срещи; те са показателни и вече говорят за естеството на връзката Същият този Гренел работи за вече бившия сръбски президент Вучич от години. „Сръбското правителство чрез американската лобистка фирма Valcour плаща за директни контакти с него", добавя Жерновски.

Той добави, че освен сръбската държава, сред клиентите на „Валкур“ (Valcour) са „Телеком Сърбия“ (Telekom Srbija) и унгарската компания 4iG – и двете добре познати на македонската общественост. „Телеком Сърбия“ присъства в медийното пространство на Северна Македония чрез канали, свързани с кръга около Вучич. А какво представлява 4iG? 4iG е компанията, натоварена със задачата да предоставя поддържащи услуги за медиите на Орбан и Вучич в Северна Македония".

"Гелерт Ясаи, президентът на 4iG, е близък съратник на Орбан. През март 2025 г. той беше назначен за посланик за развитие на бизнес отношения, включващи милиардери", добавя Жерновски. ОЩЕ: Над 110 000 евро на македонски организации: Ето колко точно струва "любовта" към Вучич в Северна Македония

"Новото унгарско правителство, оглавявано от Петер Мадяр – както вече съобщихме – разпореди за август 2026 г. цялостна проверка на всички споразумения между държавата и компанията 4iG, които, разбира се, включват както тези, свързани с отбраната, така и телекомуникационни връзки. „Значи, лобистка група. Сръбското правителство плаща на „Валкур“ за контакти с Гренел и за популяризирането на Вучич. Мицкоски се среща с Гренел. Гренел се среща с лобистите на Вучич“, каза Жерновски. И така, каза той, Вучич плаща на „Валкур“, „Валкур“ поддържа контакти с Гренел, а Гренел говори за Мицкоски", обяви Жерновски. ОЩЕ: Македонският въпрос се заплита: Не е тайна, че Орбан спонсорира Мицкоски

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Сърбия САЩ Виктор Орбан Александър Вучич СДСМ Християн Мицкоски Северна Македония
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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