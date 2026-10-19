На страната на Русия във войната й в Украйна се бият 15 граждани на членуващата от 2017 г. в НАТО Черна гора - те са предимно вербувани и платени войници. Това научи неофициално черногорският вестник „Победа“ от няколко източника в службите за сигурност в Подгорица. Според неофициална информация от вестника, един човек от Черна гора с инициали В.Д. от Никшич - е убит, а един е изчезнал във войната, в която се смята, че почти два милиона души са загубили живота си.

Смъртта на мъжа от Никшич беше съобщена в социалните мрежи от православното братство „Заветници Твърдош Никшич“, чиито членове описват дейността си като хуманитарна, посветена на защитата на сръбската национална, културна и религиозна идентичност, както и на интересите на Сръбската православна църква (СПЦ) в Черна гора, която както знаем е проводник на руска и сръбска пропаганда на Балканите.

Черногорските разследващи, според информация на "Победа", работят по установяване на лицата, стоящи зад вербуването и финансирането на черногорски граждани, които отиват на чужди бойни полета. Както неофициално са съобщили за "Победа", за вербуването отговаря П.В., който живее в Будва.

Изданието припомня, че най-малко петим черногорски граждани са се сражавали на страната на проруските сепаратисти на бойното поле в Донбас през 2014 и 2015 г. Организацията „Балканска казашка армия“, основана през 2016 г. в Котор, стои зад асоциацията на Съюза на доброволците от Донбас, разкри вестникът преди години. Въпросът за статута на това сдружение, както и за потенциалното му злонамерено влияние в Сърбия, Черна гора и Босна и Херцеговина, е повдигнат и от анализатора Константин Батозкий в статия за Russian Insider.

Според проучване на Балканската мрежа за разследваща журналистика (BIRN), Балканската казашка армия, макар и основана в Черна гора, е регистрирана в Сърбия. ОЩЕ: Връзката между Русия и Сърбия: Паравоенните лагери за разпространение на омраза и шпионаж в Европа

Няма официално потвърждение засега

Вестник „Победа“ е изпратил въпроси до органите за сигурност в страната и е попитал дали разполагат с данни за броя на черногорските граждани, ангажирани на чужди бойни полета, както и по какъв начин са вербувани.

Въпроси са изпратени и до Министерството на външните работи (МВнР) на Черна гора, откъдето са казали, че подобна информация не е от компетенциите на това министерство, а че от изданието трябва да се свържат с Дирекцията на полицията. Към момента на публикуване на статията обаче от вестника не са получили отговори нито от службите за сигурност, нито от полицията.

Според последните публично достъпни данни, няма официално потвърждение, че черногорски граждани са ходили на бойното поле там от началото на руската инвазия в Украйна, на 24 февруари 2022 г.

Въпреки това, някои производства, последвали поради съмнение за участие в чуждестранни въоръжени формирования, показват, че този въпрос изисква непрекъснато внимание от страна на компетентните институции, особено що се отнася до разкриването на мрежата за набиране на хора, но също така и до организирането и финансирането на заминавания към чуждестранни бойни полета, и преследването на отговорните лица.

Участието на черногорски граждани в чуждестранни военни, паравоенни или параполицейски формирования е законово определено като престъпление, наказуемо с до 10 години затвор. ОЩЕ: Тайната "армия" на Русия на Балканите: Подробности за паравоенното училище в Сърбия и първата му цел