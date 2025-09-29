Тайната "армия" на Русия на Балканите: Подробности за паравоенното училище в Сърбия и първата му цел

Руско паравоенно училище разкриха в Сърбия през изминалата седмица. Всичко започна след като десетки хора бяха арестувани в Молдова и обвинени в заговор за организиране на „масови безредици“, а след това се оказа, че те са преминали бойна подготовка в Сърбия. Последваха и арести в самата Сърбия, като там бяха задържани двама души. Става въпрос за 35-годишният Лазар Попович и 47-годишният Саво Стеванович, за които се твърди, че са свързани с финансирането и организирането на руски паравоенни тренировъчни лагери за молдовци и румънци на територията на Лозница. Те са заподозрени, че са обучавали над 150 молдовски и румънски граждани за подбуждане към безредици след молдовските избори.

Какво се знае за това паравоенно училище, как е функционирало, коя е била първата цел и свързано ли е със сръбската власт - разкрива в свой анализ Балканската мрежа за разследване и репортажи - BIRN, състояща се от местни неправителствени организации, насърчаващи свободата на словото и човешките права.

Трябва да отбележим, че информацията за лагера идва на фона на анализа на Института за изучаване на войната, че Кремъл продължава усилията си да дестабилизира Балканите и да развали Дейтънското споразумение от 1995 г., което сложи край на войната в Босна от 1992-1995 г., като целта е да хвърли Балканите в хаос.

Може би не е случайно и мястото на паравоенното училище. Знаем, че Лозница е град Западна Сърбия в близост именно до Босна и Херцеговина. ОЩЕ: Русия официално заговори за "война на Балканите"

Подробности за лагера

Според BIRN, над 150 чуждестранни граждани с проруска ориентация са били обучавани в този лагер от юни до септември тази година, по идентифициране на бойни цели, стрелба на стрелбище и обучение.

Според източник на BIRN, през последните месеци групи от около 50 души са идвали в комплекс „Слънчева река“ поне четири пъти.

„Те оставаха там седем дни и винаги имаха платен пълен пансион. Говореха руски. Последният път, когато бяха там, беше преди десет дни. Двама мъже пристигаха преди всички останали, организираха всичко и чакаха групите. Стажантите прекарваха предимно време в залата за срещи", казва източникът.

Според разследването, един от арестуваните е заподозрян, че е платил около 10 000 евро на инструктори по паравоенна подготовка чрез своите фирми и карти за хазартни игри. ОЩЕ: Арести в Молдова: Задържаха руски агенти, обучени в Сърбия (ВИДЕО)

Снимка: Getty Images

Първата му цел

Обучението е било специално свързано с реагиране в случай на неблагоприятен изборен резултат за проруските сили на парламентарните избори в Молдова на 28 септември.

Тези избори се считат за ключови за политическото бъдеще на Молдова, кандидат за членство в Европейския съюз, защото, както пише BIRN, се прогнозира „мъртва среща“ между проевропейските партии и партиите, които искат бившата съветска република отново да се сближи с Москва.

Връзките със сръбската власт

Руското паравоенно училище в Сърбия било свързано с настоящия министър без порфейл в сръбското правителство Ненад Попович. Връзката е един от арестуаните в Сърбия по подозрение за организирането на руски паравоенни тренировъчни лагери за молдовци и румънци на територията на Лозница. Става въпрос за Лазар Попович, като се оказва, че преди време той бил съветник на въпросния министър.

Източник от BIRN казва, че той не е бил в редовен контакт с министъра през последните години. Другият задържан - Саво Стеванович пък е бил и член на Сръбската народна партия на Ненад Попович, преди да премине в партията „Здрава Сърбия“ на кмета на Чаетина Милан Стаматович. ОЩЕ: Сърбия арестува двама души, провеждали бойно обучение на граждани на Молдова и Румъния

🚨 Dvojica muškaraca uhapšena u Šapcu zbog sumnje da su organizovali i finansirali paravojne kampove za Moldavce i Rumune – na teritoriji Loznice.

Evo šta znamo:👇https://t.co/872NvmhXpi — BIRN Srbija (@BIRNSrbija) September 26, 2025

Реакцията в Сърбия

Депутатът и вицепрезидент на Партията за свобода и справедливост Мариника Тепич попита в петък дали държавата Сърбия е замесена в това, предаде македонската медия "Вечер".

Иван Милетич, експерт по отбрана и сигурност, заяви пред сръбския портал „Данас “, че това не е първият път, в който подобни лагери се организират в Сърбия. Той припомня руския лагер „Вагнер“, но и детския лагер в Златибор, който, според него, е бил организиран от руска организация за деца в Сърбия. Той заявява, че подобни лагери са били организирани и от църквата през 90-те години на миналия век.

„Дали е реалистично такъв лагер да е организиран без знанието на нашите служби е сериозен въпрос, защото ако се е случило без знанието на нашите служби, тогава това е сериозен пропуск, който не трябва да се случва, а ако е организиран със знанието на нашите служби, тогава директорът на сружбата трябва да отговори защо е одобрен“, казва той.

Целият материал на BIRN може да видите ТУК.