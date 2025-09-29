Войната в Украйна:

Тайната "армия" на Русия на Балканите: Подробности за паравоенното училище в Сърбия и първата му цел

29 септември 2025, 11:00 часа 138 прочитания 0 коментара
Тайната "армия" на Русия на Балканите: Подробности за паравоенното училище в Сърбия и първата му цел

Руско паравоенно училище разкриха в Сърбия през изминалата седмица. Всичко започна след като десетки хора бяха арестувани в Молдова и обвинени в заговор за организиране на „масови безредици“, а след това се оказа, че те са преминали бойна подготовка в Сърбия. Последваха и арести в самата Сърбия, като там бяха задържани двама души. Става въпрос за 35-годишният Лазар Попович и 47-годишният Саво Стеванович, за които се твърди, че са свързани с финансирането и организирането на руски паравоенни тренировъчни лагери за молдовци и румънци на територията на Лозница. Те са заподозрени, че са обучавали над 150 молдовски и румънски граждани за подбуждане към безредици след молдовските избори.

Какво се знае за това паравоенно училище, как е функционирало, коя е била първата цел и свързано ли е със сръбската власт - разкрива в свой анализ Балканската мрежа за разследване и репортажи - BIRN, състояща се от местни неправителствени организации, насърчаващи свободата на словото и човешките права. 

Трябва да отбележим, че информацията за лагера идва на фона на анализа на Института за изучаване на войната, че Кремъл продължава усилията си да дестабилизира Балканите и да развали Дейтънското споразумение от 1995 г., което сложи край на войната в Босна от 1992-1995 г., като целта е да хвърли Балканите в хаос.

Може би не е случайно и мястото на паравоенното училище. Знаем, че Лозница е град Западна Сърбия в близост именно до Босна и Херцеговина. ОЩЕ: Русия официално заговори за "война на Балканите"

Подробности за лагера

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Според BIRN, над 150 чуждестранни граждани с проруска ориентация са били обучавани в този лагер от юни до септември тази година, по идентифициране на бойни цели, стрелба на стрелбище и обучение.

Според източник на BIRN, през последните месеци групи от около 50 души са идвали в комплекс „Слънчева река“ поне четири пъти.

„Те оставаха там седем дни и винаги имаха платен пълен пансион. Говореха руски. Последният път, когато бяха там, беше преди десет дни. Двама мъже пристигаха преди всички останали, организираха всичко и чакаха групите. Стажантите прекарваха предимно време в залата за срещи", казва източникът. 

Според разследването, един от арестуваните е заподозрян, че е платил около 10 000 евро на инструктори по паравоенна подготовка чрез своите фирми и карти за хазартни игри. ОЩЕ: Арести в Молдова: Задържаха руски агенти, обучени в Сърбия (ВИДЕО)

Снимка: Getty Images

Първата му цел

Обучението е било специално свързано с реагиране в случай на неблагоприятен изборен резултат за проруските сили на парламентарните избори в Молдова на 28 септември.

Тези избори се считат за ключови за политическото бъдеще на Молдова, кандидат за членство в Европейския съюз, защото, както пише BIRN, се прогнозира „мъртва среща“ между проевропейските партии и партиите, които искат бившата съветска република отново да се сближи с Москва.

Връзките със сръбската власт

Руското паравоенно училище в Сърбия било свързано с настоящия министър без порфейл в сръбското правителство Ненад Попович. Връзката е един от арестуаните в Сърбия по подозрение за организирането на руски паравоенни тренировъчни лагери за молдовци и румънци на територията на Лозница. Става въпрос за Лазар Попович, като се оказва, че преди време той бил съветник на въпросния министър.

Източник от BIRN казва, че той не е бил в редовен контакт с министъра през последните години. Другият задържан - Саво Стеванович пък е бил и член на Сръбската народна партия на Ненад Попович, преди да премине в партията „Здрава Сърбия“ на кмета на Чаетина Милан Стаматович. ОЩЕ: Сърбия арестува двама души, провеждали бойно обучение на граждани на Молдова и Румъния

Реакцията в Сърбия

Депутатът и вицепрезидент на Партията за свобода и справедливост Мариника Тепич попита в петък дали държавата Сърбия е замесена в това, предаде македонската медия "Вечер".

Иван Милетич, експерт по отбрана и сигурност, заяви пред сръбския портал „Данас “, че това не е първият път, в който подобни лагери се организират в Сърбия. Той припомня руския лагер „Вагнер“, но и детския лагер в Златибор, който, според него, е бил организиран от руска организация за деца в Сърбия. Той заявява, че подобни лагери са били организирани и от църквата през 90-те години на миналия век.

„Дали е реалистично такъв лагер да е организиран без знанието на нашите служби е сериозен въпрос, защото ако се е случило без знанието на нашите служби, тогава това е сериозен пропуск, който не трябва да се случва, а ако е организиран със знанието на нашите служби, тогава директорът на сружбата трябва да отговори защо е одобрен“, казва той. 

Целият материал на BIRN може да видите ТУК.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Молдова Русия Сърбия паравоенни Паравоенни организации
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес