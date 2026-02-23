Връзката между Русия и Сърбия: Паравоенните лагери за разпространение на омраза и шпионаж в Европа

Паравоенни лагери, които разпространяват расова и религиозна омраза и шпионаж в цяла Европа и които наблюдават руски опозиционни активисти и приютяват експулсирани руски дипломати. Това са някои от скандалите, които свързват Русия със Сърбия, пише в свой задълбочен материал "Радио Свободна Европа", който идва след разкриването на руското паравоенно училище в нашата западна съседка Сърбия през септември 2025 г.

„Използването на руски структури като вдъхновители или организатори би означавало открито обтягане на отношенията с Русия“, каза пред Радио „Свободна Европа“ (RSE) Мая Бйелош от неправителствения Белградски център за политика на сигурност. Той също така посочва, че посочването на руските служби като действащи лица би „подкопало наратива за суверенитета и контрола върху средата за сигурност“ на Сърбия.

Белград разчита на Москва поради противопоставянето си на независимостта на Косово, но също така и поради газовата си зависимост, а също така се позовава на традиционно приятелски отношения. Сърбия е една от малкото европейски страни, които не са наложили санкции на Русия заради нахлуването ѝ в Украйна.

Официалните контакти не са прекъснати дори четири години след войната, въпреки призивите на Европейския съюз и Вашингтон Белград да се дистанцира от Москва.

„Присъствието на руски служби в Сърбия е сигнал както за Запада, така и за вътрешните играчи, т.е. демонстрация, че Русия все още има достъп и влияние в Сърбия“, добавя Мая Бйелош.

Руското паравоенно училище

Случаят с руския паравоенен лагер, открит по поречието на река Дрина в Западна Сърбия през септември 2025 г., все още е в процес на разследване. Подозира се, че бойно-тактическото обучение, което те организираха в ресторант „Слънчева река“, е имало за цел да окаже физическа съпротива на молдовската полиция в случай на безредици по време на изборния ден на 28 септември 2025 г. В Кишинев беше обявено, че са организирани курсове за обучение, водени от лица, свързани с руските наемнически въоръжени групировки „Ферма“ и „Вагнер“. ОЩЕ: Тайната "армия" на Русия на Балканите: Подробности за паравоенното училище в Сърбия и първата му цел

"Радио Свободна Европа" посети мястото, за което се предполага, че е щабът на лагера. По това време от местния магазин съобщиха, че имат посетители от лагера и че те говорят предимно руски.

По-късно сръбският президент Александър Вучич заяви, че сръбските власти са установили, че в лагера има трима руски граждани. Той обаче не свърза руското разузнаване с лагера. Русия не се споменава официално в изявления на сръбската полиция и прокуратура. Сръбското министерство на вътрешните работи (МВР) заяви, че между 150 и 170 граждани на Молдова и Румъния са преминали бойно-тактическо обучение в Слънчева река.

Разследването на руския лагер е доникъде

„Заподозрените са разпитани, свидетелите са разпитани и необходимите експертни заключения са в ход“, съобщиха пред RFE/RL от Висшата прокуратура в Шабац. Тази прокуратура провежда разследване срещу Лазар Попович от Белград и Саво Стеванович от Лозница. И двамата са свързани с проруския министър без портфейл в сръбското правителство Ненад Попович.

В рамките на разследването в Молдова са задържани над 70 души, повечето от които са заподозрени, че са били обучавани в Сърбия. Те са обвинени в подготовка на масови безредици и дестабилизиране на Молдова преди парламентарните избори на 28 септември, на които проевропейската управляваща партия убедително победи проруската коалиция. Междувременно съд в Молдова осъди трима души за организиране на обучение през 2024 г. в Босна и Херцеговина и Сърбия. Русия отрича да се е намесвала в изборния процес в Молдова.

Босна и Херцеговина също така е образувала дело относно обучения, проведени в тази страна през 2024 г. ОЩЕ: Арести в Молдова: Задържаха руски агенти, обучени в Сърбия (ВИДЕО)

Сърбия - убежище за експулсирани руски дипломати

Най-малко трима руски дипломати, които бяха експулсирани от страните от Европейския съюз за шпионаж, впоследствие бяха акредитирани в Сърбия. Продължило месеци разследване на RFE/RL, публикувано през март 2023 г., показа, че двама от тях са имали връзки с руските разузнавателни служби.

Русия увеличи дипломатическото си присъствие в Сърбия след вълна от експулсирания на дипломати от ЕС през 2022 г. заради руската инвазия в Украйна. Списъкът на сръбското Министерство на външните работи през март 2023 г. включва 62 акредитирани дипломати, в сравнение с 54 през март 2022 г. Досега нито една институция в Сърбия не е коментирала тези констатации. ОЩЕ: В Сърбия се появи "списък за разстрел"

Сръбската връзка, расова и религиозна омраза и шпионажа в Европа

Изданието посочва примери за връзката на Сърбия с расовата и религиозна омраза в Европа и шпиожана. То дава пример със случая с 11 сръбски граждани, арестувани по подозрение в извършването на серия от расистки действия в Париж и Берлин. Става въпрос за заливането със зелена боя Музея на Холокоста, три синагоги и ресторант в центъра на Париж и оставянето на свинска глава пред девет джамии във френската столица. ОЩЕ: Свински глави пред джамии във Франция

Парижкият разследващ портал Mediapart обяви през ноември 2025 г., че френското разузнаване е получило вътрешни документи на Кремъл, показващи, че руската президентска администрация е „директно одобрила“ оскверняването на еврейските паметници през май 2025 г. Според резюмето на доклада, до което журналисти от парижкия портал имаха достъп, Кремъл се стреми да „увеличи напрежението“ между еврейската и мюсюлманската общност във Франция, „за да посее разделение във френското общество и да отслаби националната сплотеност“. Според френски разследващи медии, ключовата фигура и в двата инцидента е сръбският гражданин Александър Савич, чиито връзки с Русия са били разкрити от френските разузнавателни служби.

"Радио Свободна Европа" напомня за появилия се през 2019 г. в интернет видеоклип, в който се твърди, че руски разузнавач дава пари на пенсиониран член на сръбската армия. Записът, според висши сръбски представители, е направен почти година по-рано, на 24 декември 2018 г. Автентичността на записа беше потвърдена пред медиите от Реля Желски, ръководител на анализите в Агенцията за сигурност и информация (БСИ), като заяви, че „в него участва руският разузнавач Георги Клебан“. Въпреки че първо свика заседание на Съвета за национална сигурност, сръбският президент Александър Вучич, след среща с руския посланик Александър Боцан-Харченко, заяви, че за него аферата с руския разузнавач е приключена. ОЩЕ: Саботажи и подривна дейност: Арестуваха руски шпиони в европейско военно министерство