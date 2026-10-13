Предизборни манипулации в Сърбия? В преобладаващо българската община Босилеград - избирателите са повече от жителите

Предизборна аномалия в Сърбия навежда на мисълта, че ще има предизборни манипулации в северозападната ни съседка, която ще проведе парламентарни избори на 25 октомври 2026 г. Местната медия Far.rs обръща внимание, че по данни на Републиканската избирателна комисия на тези избори в Босилеград избирателите са 6959. Това е повече от жителите, преброени при последното преброяване на населението през 2022 г., когато са регистрирани 6171 души.

Предизборна аномалия: Обяснението

Разликата само за 4 години е 788 души. Трябва да уточним обаче, че броят на лицата, преброени по време на преброяването, включва и хора, които нямат право на глас, като деца и тийнейджъри.

Това означава, че увеличението на избирателите е много по-голямо. Единственото обяснение за тази аномалия е готвена изборна манипулация. ОЩЕ: Мистерия в Нови Сад: Банкомат дава пари с лозунги на партията на Вучич (СНИМКИ)

Ползата е за Вучич: Как работи манипулацията?

Actualno.com потърси по темата председателя на Сдружение "Глас" в Босилеград и главен редактор на "ГласПресс" Александър Димитров.

Според него въпросът дали се готви манипулация на изборите излишен. "Те толкова пъти досега изборите са били манипулирани, че просто няма да има промяна", каза той. Убеден е, че целта гласовете да отидат в полза на Вучич, както винаги се е случвало.

Той обясни как се манипулират изборите в Сърбия, което по думите му е изпипан процес в годините назад. Става въпрос за пускане на допълнителни бюлетини от името на хора, които са в списъците, но реално ги няма. Това е възможно, по думите му, поради слабия контрол в секциите.

"Просто в избирателните кутии се използва момента, че няма добра контрола и се вкарват измислени бюлетини", заяви още Димиров.

Предрешени ли са изборите в Сърбия?

Според него изборите в Сърбия са предрешени. "Вижте какво се случва - на едни хора се забранява да дойдат до Босилеград. Не можеш основни неща да правиш, а камо ли да бъдеш достойно представен на изборите в Сърбия", каза още Димитров в контекста на зачестилите случаи на недопускане на българи в Сърбия. Припомняме, че последните случаи бяха с доц. Ангел Джонев и д-р Валентин Янев от Институт "Западни покрайнини".

Александър Димитров все пак се надява Студентската листа да има повече гласове от тази на Вучич. "Не мога да кажа дали съм оптимист. Искам да бъда, но дали ще бъда - не знам", каза още той. ОЩЕ: Дежавю от режима на Милошевич: Не допуснаха в Сърбия председателя на Институт "Западни покрайнини"