Мистерия в Нови Сад: Банкомат дава пари с лозунги на партията на Вучич (СНИМКИ)

Граждани в Нови Сад и Ниш твърдят, че са изтеглили банкноти от 1000 динара от банкомати с предизборните лозунги на Сръбската прогресивна партия „Сърбия побеждава“ и „Единна Сърбия“, отпечатани със син печат, предаде хърватската медия "Индекс". Портал „Аутономия“ публикува снимка на три такива банкноти, показани му от граждани. Те твърдят, че са ги изтеглили от банкомат точно преди това.

N1 съобщава, че впоследствие читатели от Ниш са се свързали с нея със същото твърдение.

Няма потвърждение, че банката е подпечатала банкнотите, нито пък е известно кой ги е подпечатал и как са се озовали в банкоматите.

През последните месеци СНС организира митинги под лозунга „Сърбия побеждава“, а предизборната им листа официално се казва „Александър Вучич - Обединена Сърбия“. „Сърбия побеждава“ не е нов лозунг.

СНС го използва и на парламентарните избори през 2016 г., но тази година го активира отново в кампанията.

Реакция на Националната банка на Сърбия

Националната банка на Сърбия предупреди още през май, че умишленото печатане или маркиране на банкноти е забранено. Банката посочва, че банкнота, върху която впоследствие е отпечатан текст или е нанесена допълнителна картина, букви или други знаци, се счита за негодна за по-нататъшно обращение. Банките са задължени да обменят такива банкноти на граждани и юридически лица.

След това от банката обяви наказателни обвинения срещу известно лице, което е повредило банкноти в друг случай на умишлено обезценяване.

Досега няма публично изявление от Националната банка на Сърбия или Пощенската спестовна банка относно банкнотите с лозунги на социалната социална партия, които се появиха в Нови Сад и Ниш. ОЩЕ: "Искат да разчленят Сърбия": Вучич обвини Хърватия в намеса в сръбските избори