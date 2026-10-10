Дежавю от режима на Милошевич: Не допуснаха в Сърбия председателя на Институт "Западни покрайнини"

Председателят на Институт "Западни покрайнини" доц. Ангел Джонев съобщи за Actualno.com, че не е бил допуснат в Сърбия с аргумента, че представлява заплаха за националната сигурност на съседката ни. Той е пътувал за 28-годишнината на Културно-информационен център Босилеград, като на ГКПП "Рибарци" е бил спрян и след около час задържане му е връчено постановление, в което му се казва, че не може да посети Западните покрайнини.

"Това не е новина за мен, защото в периода на режима на Слободан Милошевич, съм връщан три пъти. Сега в периода на Вучич е следващото ми връчване. За съжаление това се случва не за първи път през последните месеци. Два пъти - през август и през септември беше върнат д-р Валентин Янев, член на Институт "Западни покрайнини", каза още доц. Джонев.

"Сега ще информираме българските и европейските институции за случилото се на границата", каза още доц. Джонев, който смята, че българските власти трябва да се ангажират с темата.

Случаят идва часове след участието му в Студио Actualno Балкани, в което той изрази мнение, че българското външно министерство трябва да привика сръбския посланик, заради недопускането на д-р Янев на сръбска територия.

Припомняме също, че Actualno.com пусна запитване до пресцентъра на българското външно министерство дали ще бъде привикан сръбският посланик заради случая с д-р Янев и как се защитават правата на българската общност там още на 30 септември 2026 г. и към този момент все още няма отговор. ОЩЕ: МВнР да привика сръбския посланик: Доц. Ангел Джонев призова случая с д-р Валентин Янев да не се замита под килима (ВИДЕО)

Има ли "черен списък" за Сърбия?

Според него не става дума само за тенденция, а и за "черен списък" на лица, които не трябва да бъдат допускани в западната ни съседка.

"Моите наблюдения на граничните власти установих, че това връщане не е тяхно дело, т.е. има такова нареждане от по-високо място", добави още той.

Какво предстои за българското малцинство?

Междувременно това се случва и в период, в който ще се избира Национален съвет на българското малцинство в Сърбия. Процес, в който българи в западната ни съседка сигнализираха, че Сърбия на Александър Вучич се намесва и поставя свои хора, които да работят против интересите на малцинството. ОЩЕ: Кой ще ръководи малцинството ни в Сърбия: Иван Николов обясни защо листата на кмета на Босилеград ще работи срещу българите