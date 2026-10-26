Промяна в Сърбия: Студентската листа с пълно мнозинство, Вучич обвини "дълбоката държава" за загубата си

Студентската листа печели 140 мандата на парламентарните избори в Сърбия при 96% обработени протоколи при паралелното преброяване на гласовете. Сръбската прогресивна партия, чийто водач на листа е бившият президент Александър Вучич, печели 103 мандата. Нито една друга политическа партия не влиза в новия сръбски парламент, тъй като не успя да преодолее трипроцентовата бариера, както изисква законът за избор на народни представители.

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Депутатски места обаче ще получат няколко малцинствени формации - Съюзът на войводжански маджари - 3 мандата, Албанската коалиция – 2 мандата, "Расим Ляич – Човешки" – 1 мандат и "СДА Санджак – Пазителите на Санджак" също 1 мандат.

Според избирателния закон изискването за покриване на трипроцентовата бариера за влизане в Народната скупщина не се отнася за формации на националните малцинства в Сърбия.

Вучич заяви, че „Студентската листа“, която спечели изборите в Сърбия, ще въведе санкции срещу Русия до пролетта. „Искам да ви кажа още сега – санкции срещу Руската федерация ще бъдат въведени едва през март или април. Те ще направят всичко, за което не са ви казали, всичко, за което са излъгали, защото, повтарям, те са просто изпълнители и нищо повече“, каза Вучич от централата на Сръбската прогресивна партия.

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Преди това той обвини „дълбоката държава“ за поражението на своята коалиция, а също така заяви, че протестите на „Студентската листа“ са били организирани с подкрепата на редица страни от ЕС.

Европейският съюз предложи по-тясно сътрудничество със Сърбия след победата на Студентската листа, като обеща подкрепа за реформи за укрепване на върховенството на закона, свободата на медиите и демократичните институции, както и за борбата с корупцията. Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателят на Европейския съвет Антонио Коща поздравиха победителите и заявиха, че са готови да съдействат за напредъка на Сърбия по пътя към членство в ЕС.

Сърбия има статут на страна кандидатка за членство в ЕС от 2012 г., а преговорите за присъединяване започнаха официално през 2014 г. Процесът обаче до голяма степен е в застой заради политиката на досегашното сръбско ръководство, включително опасенията относно спазването на демократичните стандарти и върховенството на закона, както и близките отношения на дългогодишния сръбски лидер Александър Вучич с Москва.