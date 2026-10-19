Кабинетът "Радев":

Просръбска пропаганда в САЩ: Камиони превзеха Чикаго, за да представят сърбите като жертва (СНИМКА)

19 октомври 2026, 9:49 часа 1296 прочитания 0 коментара
Снимка: X/Меморијални центар Републике Српске
Просръбска пропаганда в САЩ: Камиони превзеха Чикаго, за да представят сърбите като жертва (СНИМКА)

Изглежда "Сръбски свят" достигна до САЩ след като камиони с големи дигитални екрани "превзеха" улиците на Чикаго, показвайки съобщения за "страданията на сърбите" по време на войните в бивша Югославия. Сред тях бяха твърдения, че над 250 000 сърби са били насилствено прогонени по време на войната в Хърватия, която завърши с операция „Буря“ през 1995 г., и че над 50 000 сърби са били убити или изчезнали по време на войните в бивша Югославия, предаде хърватската медия "Индекс".

Става дума за пропагандна кампания, наречена „Опознай сръбските страдания“, организирана от Мемориалния център на Република Сръбска, основана през 2024 г. от правителството на Република Сръбска. Кампанията се провежда с подкрепата на институциите на тази област Босна и Херцеговина, а организаторите са публикували кадри от камиона и реакциите на минувачите по улиците на Чикаго.

„Необходимо е страданието ни да бъде видимо за висшите политически кръгове, за да се разберат процесите на Балканите, за да се разбере позицията на сръбския народ и за да се обмисли как да се процедира в бъдеще на ниво аргументи, защото сръбското страдание досега не е имало такъв вид медийно пространство“, каза Денис Боич от Мемориалния център на Република Сръбска. ОЩЕ: "Вие убийте един сърбин, ние ще убием сто мюсюлмани": Помните ли какво говореше Александър Вучич преди 30 години? (ВИДЕО)

Не е ясно колко пари са похарчени?

Точната цена на кампанията, включително наемането на камиони и дигитални екрани в Чикаго, не е публично оповестена. Поради участието на множество институции и частни поддръжници, все още не е възможно да се определи кой е финансирал отделни части от проекта или каква сума е била отпусната от бюджета на Република Сръбска.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Припомняме, че наскоро The New York Times изнесе информация как от началото на 2025 г. насам правителството на Република Сръбска е дало над 4 милиона долара на лобисти, свързани с американския президент Доналд Тръмп. ОЩЕ: Близко до Путин правителство от Балканите е дало 4 млн. долара на лобисти на Тръмп

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Република Сръбска Югославия САЩ Чикаго пропаганда сръбски свят
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
Още от Балкани
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес