Просръбска пропаганда в САЩ: Камиони превзеха Чикаго, за да представят сърбите като жертва (СНИМКА)

Изглежда "Сръбски свят" достигна до САЩ след като камиони с големи дигитални екрани "превзеха" улиците на Чикаго, показвайки съобщения за "страданията на сърбите" по време на войните в бивша Югославия. Сред тях бяха твърдения, че над 250 000 сърби са били насилствено прогонени по време на войната в Хърватия, която завърши с операция „Буря“ през 1995 г., и че над 50 000 сърби са били убити или изчезнали по време на войните в бивша Югославия, предаде хърватската медия "Индекс".

Става дума за пропагандна кампания, наречена „Опознай сръбските страдания“, организирана от Мемориалния център на Република Сръбска, основана през 2024 г. от правителството на Република Сръбска. Кампанията се провежда с подкрепата на институциите на тази област Босна и Херцеговина, а организаторите са публикували кадри от камиона и реакциите на минувачите по улиците на Чикаго.

„Необходимо е страданието ни да бъде видимо за висшите политически кръгове, за да се разберат процесите на Балканите, за да се разбере позицията на сръбския народ и за да се обмисли как да се процедира в бъдеще на ниво аргументи, защото сръбското страдание досега не е имало такъв вид медийно пространство“, каза Денис Боич от Мемориалния център на Република Сръбска. ОЩЕ: "Вие убийте един сърбин, ние ще убием сто мюсюлмани": Помните ли какво говореше Александър Вучич преди 30 години? (ВИДЕО)

Изложба „Упознајте српско страдање“ представљена је у Чикагу, гдје су дигитални садржаји Меморијалног центра Републике Српске приказани на више фреквентних градских локација, а потом и код Саборног храма Светог Васкрсења Христовог, гдје је Светој архијерејској литургији присуствовао велики број припадника српске православне заједнице. Пролазници су застајали, фотографисали приказане садржаје, читали свједочанства и имена жртава, а поједини су разговарали са екипом Меморијалног центра и износили своје утиске. Тако је изложба, изван простора у којем се окупља српска заједница, дошла и до људи који су се са њеним садржајем први пут сусрели управо на улицама Чикага. Посебан дио представљања одржан је испред Саборног храма Светог Васкрсења Христовог, једног од важних мјеста окупљања Срба у Чикагу. Великом броју вјерника и припадника српске заједнице изложба је представљена након Свете архијерејске литургије, коју је служио Његово Високопреосвештенство архиепископ новограчанички и чикашки и митрополит средњезападноамерички Лонгин. У својој бесједи Митрополит Лонгин говорио је о значењу Крста, подсјетивши вјернике да је наша историја страдања нераскидиво везана за Крст који поштујемо. — Меморијални центар Републике Српске (@MemCentarRS) September 28, 2026

Не е ясно колко пари са похарчени?

Точната цена на кампанията, включително наемането на камиони и дигитални екрани в Чикаго, не е публично оповестена. Поради участието на множество институции и частни поддръжници, все още не е възможно да се определи кой е финансирал отделни части от проекта или каква сума е била отпусната от бюджета на Република Сръбска.

Припомняме, че наскоро The New York Times изнесе информация как от началото на 2025 г. насам правителството на Република Сръбска е дало над 4 милиона долара на лобисти, свързани с американския президент Доналд Тръмп. ОЩЕ: Близко до Путин правителство от Балканите е дало 4 млн. долара на лобисти на Тръмп