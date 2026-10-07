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Близко до Путин правителство от Балканите е дало 4 млн. долара на лобисти на Тръмп

07 октомври 2026, 10:12 часа 921 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Близко до Путин правителство от Балканите е дало 4 млн. долара на лобисти на Тръмп

Свързани с американския президент Доналд Тръмп лобисти и политически дейци са получили над 4 милиона долара от правителството на Република Сръбска от началото на 2025 г. насам, предаде The New York Times и изнесе информация как докато миналата седмица президентът Тръмп обикаляше страната, опитвайки се да помогне на партията си да избегне съкрушителна загуба на междинните избори следващия месец, двама от водещите му политически съветници са се намирали на Балканите, помагайки на проруско правителство, което се стреми да затвърди властта си.

Консултации за изборите в Босна и Херцеговина

Джеймс Блеър и Крис Ласивита – които ръководят мащабна и скъпоструваща рекламна кампания за междинните избори от името на политическия екип на Тръмп – прекараха част от последните дни в малката самоуправляваща се територия в Босна и Херцеговина - Република Сръбска, в навечерието на изминалите избори там. Информацията идва от четирима души, запознати с пътуванията им, които са пожелали анонимност, тъй като не са били упълномощени да обсъждат дейността им на Балканите.

Този ангажимент е поредният пример за това как съветници на Тръмп печелят от сътрудничество с крайнодесни политици в чужбина, които търсят благоразположението на американския президент, докато същевременно се противопоставят на международната общност.

Блеър и Ласивита са получили по стотици хиляди долари чрез базирана във Вашингтон адвокатска кантора, наета от правителството на Република Сръбска за консултации по въпроси, свързани с гласуването; това твърдят двама от източниците, запознати със случая. Те уточняват, че работата е била извършена за правителството, а не за националистическата партия, която го контролира, макар че в действителност двете структури са практически едно и също нещо.

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Припомняме, че няколко дни преди вота, заедно със Сава Минич, той прекара в Москва, където се срещна с руския диктатор Владимир Путин. ОЩЕ: "Ако не беше Тръмп - щяхме да сме политически мъртви": Додик обяви победа на вота в Босна и Херцеговина и запя песен на Лепа Брена (ВИДЕА)

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Доналд Тръмп Босна и Херцеговина Република Сръбска Милорад Додик САЩ Лобизъм
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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