Свързани с американския президент Доналд Тръмп лобисти и политически дейци са получили над 4 милиона долара от правителството на Република Сръбска от началото на 2025 г. насам, предаде The New York Times и изнесе информация как докато миналата седмица президентът Тръмп обикаляше страната, опитвайки се да помогне на партията си да избегне съкрушителна загуба на междинните избори следващия месец, двама от водещите му политически съветници са се намирали на Балканите, помагайки на проруско правителство, което се стреми да затвърди властта си.

Консултации за изборите в Босна и Херцеговина

Джеймс Блеър и Крис Ласивита – които ръководят мащабна и скъпоструваща рекламна кампания за междинните избори от името на политическия екип на Тръмп – прекараха част от последните дни в малката самоуправляваща се територия в Босна и Херцеговина - Република Сръбска, в навечерието на изминалите избори там. Информацията идва от четирима души, запознати с пътуванията им, които са пожелали анонимност, тъй като не са били упълномощени да обсъждат дейността им на Балканите.

Two top Trump advisers, James Blair and Chris LaCivita, traveled to Bosnia’s Republika Srpska to provide election advice to its Russia-aligned government while simultaneously leading Republican efforts for the U.S. midterms. The pair were reportedly paid hundreds of thousands of dollars each through a Washington law firm. Republika Srpska, led politically by Milorad Dodik’s nationalist party, has cultivated close ties with Putin while also courting Trump and his allies. Trump-linked lobbyists and operatives have received more than $4 million from the Republika Srpska government since early 2025. Source: NYT — Clash Report (@clashreport) October 6, 2026

Този ангажимент е поредният пример за това как съветници на Тръмп печелят от сътрудничество с крайнодесни политици в чужбина, които търсят благоразположението на американския президент, докато същевременно се противопоставят на международната общност.

Блеър и Ласивита са получили по стотици хиляди долари чрез базирана във Вашингтон адвокатска кантора, наета от правителството на Република Сръбска за консултации по въпроси, свързани с гласуването; това твърдят двама от източниците, запознати със случая. Те уточняват, че работата е била извършена за правителството, а не за националистическата партия, която го контролира, макар че в действителност двете структури са практически едно и също нещо.

Припомняме, че няколко дни преди вота, заедно със Сава Минич, той прекара в Москва, където се срещна с руския диктатор Владимир Путин. ОЩЕ: "Ако не беше Тръмп - щяхме да сме политически мъртви": Додик обяви победа на вота в Босна и Херцеговина и запя песен на Лепа Брена (ВИДЕА)