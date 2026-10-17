"Вие убийте един сърбин, ние ще убием сто мюсюлмани": Помните ли какво говореше Александър Вучич преди 30 години? (ВИДЕО)

"Вие бомбардирайте, убийте един сърбин, ние ще убием сто мюсюлмани". Това казва доскорошният президент на Сърбия Александър Вучич на 20 юли 1995 г. пред Сръбското народно събрание, като думите са произнесени само няколко дни след падането на Сребреница и началото на геноцида в Босна и Херцеговина. Тези скандални думи ни припомня хърватското издание "Индекс" след протестната нота до Хърватия, с която общо взето Сърбия недоволства от отразяването на Вучич в хърватските медии на страната-член на ЕС и НАТО.

Припомняме, че при сръбския диктатор Слободан Милошевич, който свърши в крайна сметка пред Трибунала в Хага, Вучич беше "министър на информацията" - т.е. отговаряше за пропагандата на Милошевич.

Днес, 30 години след тази реч до Сръбското народно събрание, Вучич пак е кандидат за народната любов в Сърбия - да стане премиер. Освен че редица разследващи издания пишат как изборите в Сърбия ще бъдат манипулирани - хърватското издание "Индекс" обръща внимание още, че Вучич е един от онези, които най-добре са експлоатирали тежкото положение на другите и са се възползвали най-много от чуждите страдания в бивша Югославия.

"Няма място, където да не е бил и където да не е подбуждал и призовавал към войни, кръв и отмъщение", пише още хърватската медия. ОЩЕ: Сърбия изпрати протестна нота до Хърватия: На Вучич не му харесва какво пишат хърватските медии за него

Обещанието, че Сръбска Краина и Глина никога няма да бъдат Хърватия

"Индекс" продължава за Вучич: този гладко обръснат четник от Сръбската радикална партия на Шешел посети тогава окупирания хърватски град Глина през 1995 г., където "стана известен" с реч, в която обеща на тълпата, че Сръбска Краина и Глина никога няма да бъдат Хърватия.

"Сараевското сафари" и Вучич

Медията напомня още, че преди десет години се появи леко размазано видео на Александър Вучич със Шешел на сръбски позиции над обсаденото Сараево. На него Вучич се опитва да се измъкне от обектива, докато в ръката му се вижда пушка. Името на Вучич беше замесено в така нареченото "Сараевско сафари" - "снайперският туризъм" в Сараево в началото на 90-те години на миналия век. Уикенд изданието на вестник Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) публикува наскоро статия, озаглавена "Снайперисти на еврейското гробище", в която се твърди, че Александър Вучич като млад доброволец "е служил на престъпната политика в Сараево".

Вучич обаче отрича свое участие в така нареченото "Сараевско сафари". ОЩЕ: Германски вестник: Вучич е бил на еврейското гробище, откъдето е обстрелвано Сараево