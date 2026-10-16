Просръбски депутат в Черна гора призова за бунт: Бог да ви отведе до Адриатическо море и да ви взриви

Просръбският и проруски депутат от черногорския парламент Милан Кнежевич призова за бунт и се помоли на Бог да прати черногорските политици в Адриатическо море, където да бъдат взривени. Той призова за въстание в реч тази седмица, ако черногорското правителство приеме сделката с Хърватия, предаде хърватската медия "Индекс". Това са осем условия, които Хърватия постави по време на преговорите за присъединяване на Черна гора към Европейския съюз, сред които обезщетения за хърватски граждани, съдебно преследване на военни престъпления, уреждане на имуществени претенции на хърватските семейства в Черна гора, както и връщането на учебния кораб "Ядран".

Речта на Кнежевич съвпада със срещата на върха на Европейския съвет в Брюксел, където хърватският премиер повтори, че Черна гора трябва да изпълни тези условия , за да приключи преговорите до края на годината. ОЩЕ: Пленкович оправдава исканията на Хърватия към Черна гора с македонски измислици за България

Призив за въстание

Кнежевич, който е обявен за персона нон грата в Хърватия и е известен като политик, близък до властите в Белград, заяви, че неговата Демократическа народна партия няма да приеме никакви споразумения с хърватите.

„Доколкото можем, нека ни чуят сърбите, черногорците, Боке и всички, които искат да защитят целостта и суверенитета: нека се вдигнем на бунт, ако го направят. Нека защитим суверенитета на държавата, нека защитим Превлака, ако е необходимо, но този път няма да защитим Превлака от хърватите, а от правителството. Това никога не се е случвало преди, нека защитим суверенитета от собственото си правителство, нека защитим кораба „Ядран“, нека защитим Превлака, нека не даваме 17 милиона евро, нека не даваме държавата на хърватите. Ще трябва да се самоорганизираме. Нямаме друг избор. Нямаме друг избор, защото тази държава се разпада по шевовете и използва лозунга за европейска интеграция“, каза Кнежевич, съобщава Večernji list.

Кой е Кнежевич?

Милан Кнежевич е един от най-видните просръбски и проруски политици в Черна гора. Той е президент на Демократическата народна партия (ДНП) и в продължение на години е бил един от лидерите на Демократичния фронт, политически алианс, който се противопоставяше на влизането на Черна гора в НАТО и се застъпваше за тесни отношения със Сърбия и Русия. Кнежевич е известен с острата си реторика срещу НАТО, западните политики и черногорските политици, които се застъпват за дистанциране от Белград. Той беше един от обвиняемите в опита за държавен преврат в деня на парламентарните избори през 2016 г. След продължително съдебно дело, той окончателно беше оправдан по всички обвинения през февруари 2026 г.

През юли 2024 г. Хърватия го обяви за нежелана личност, заедно с председателя на черногорския парламент Андрий Мандич и тогавашния вицепремиер Алекс Бечич.

Решението дойде след като черногорският парламент прие резолюция за геноцида в Ясеновац, Дахау и Маутхаузен, която Загреб оцени като политическа инструментализация на исторически въпроси и нарушаване на добросъседските отношения. ОЩЕ: Нов доклад: Русия и Сърбия пречат на евроинтеграцията в Западните Балкани