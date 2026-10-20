Първо в Украйна, а после в Косово: Мрежа за вербуване в руската армия на Балканите примамва с "изкушения"

Изгодни „договори“ – чрез които вербовчици предлагат на наемници възнаграждение от няколко хиляди евро, руско гражданство и социални придобивки за техните семейства – са част от мрежа за вербуване, която организира и финансира заминаването на граждани от Черна гора, Сърбия и Босна и Херцеговина, за да се бият на руска страна в агресията срещу Украйна, пише черногорският вестник "Победа".

Канали за набиране на доброволци, действащи под името „Договорна служба“ (Contract Service), са достъпни в социалните мрежи Facebook и Telegram; те продължават да функционират безпрепятствено, въпреки законовите забрани.

Системата включва реклами в социалните мрежи, посредници и уебсайтове, създадени за еднократна употреба. Според службите за сигурност, вербуването в Черна гора се ръководи от лице, идентифицирано с инициалите П. В., което живее в Будва. Преглед на един от профилите му в социалните мрежи показва, че той използва слогана „Договорна служба“ – което е и името на Telegram канала, използван от него за същата цел.В неделя вестник "Победа" съобщи, че 15 черногорски граждани се бият на руска страна в инвазията в Украйна. По неофициална информация на изданието, В. Д. от Никшич е загинал, а друг човек е в неизвестност.

Освен това, според неофициални данни на "Победа", на бойното поле там е загинал и човек от Подгорица. Припомняме, че според информация, с която разполага нашето издание, черногорските разследващи органи работят по установяването на лицата, стоящи зад вербуването и финансирането на черногорски граждани, заминаващи за чужди бойни полета, както и по разкриването на начина, по който тези дейности се организират и финансират.

Поради тежките загуби и слабия интерес от страна на руснаците към войната, през юли 2025 г. руският президент Владимир Путин подписа указ, позволяващ на чужденци да служат в руската армия – не само по време на извънредно положение, но и по време на редовните периоди за военен набор.

Междувременно гражданският активист и анализатор Любомир Филипович внесе инициатива във Върховната държавна прокуратура и Специалната държавна прокуратура, с която настоява за разследване на евентуалното участие на лица, свързани с Черна гора, в руски въоръжени формирования, както и на дейности по вербуване за войната в Украйна. ОЩЕ: Опря ли Путин до армия от Балканите: Черногорски вестник с разкритие и намек за вербовка по линия на Белград

Mala ispravka: Upravo mi je stiglo pismo od SDT-a da su moju inicijativu poslali VDT-unna odlučivanje, iako su obije institucije dobile isti mejl u isto vrijeme. https://t.co/28Oykl4UTs — Ljubomir Filipović 🇲🇪🇺🇸 (@ljubofil) October 19, 2026

Сумите, които се предлагат и реалността

Каналите за набиране на доброволци често използват „по-привлекателни“ предложения по отношение на паричните възнаграждения; по-конкретно, тези платформи често рекламират суми, които са с няколкостотин евро по-високи от посочените на официалния уебсайт на държавната институция в Ростовска област – „Регионална клинична станция за спешна медицинска помощ“. Според данни от въпросния уебсайт, военнослужещите на договор получават месечни възнаграждения, започващи от 200 000 рубли (приблизително 2155 евро) – като точният размер зависи от подразделението и бойния опит, – докато в някои платформи, използвани от вербовчиците, се посочват суми, достигащи около 2800 евро.

Руският вече не бил задължително, защото се сформира подразделение на сърбите

Журналисти от Балканската мрежа за разследваща журналистика (BIRN) и Detektor проучиха частни групи в Telegram, в които вербовчици от Русия, Сърбия и Босна и Херцеговина привличат хора да се бият на страната на Русия във войната в Украйна.

Използвайки псевдонима Игор Димитриевич, журналисти от Detektor се внедриха в частен канал в Telegram, посветен на вербуването на бойци. Процесът на вербуване се подпомага и от лица от Балканите, които вече са заминали за Русия. Според разследването, вербовчиците съветват кандидатите, докато пътуват към Русия, да твърдят, че отиват там като туристи, за да скрият истинската цел на пътуването си.

Журналисти от Detektor се свързаха със сръбския гражданин Деян Берич – който се бие на руска страна и публикува съдържание за войната в Telegram и YouTube – и той разясни условията за сключване на договор. В комуникацията си с потенциалния новобранец Берич споменава, че се сформира ново подразделение – в което ще има много сърби – и отбелязва, че владеенето на руски език вече няма да бъде задължително изискване. Берич инструктира заинтересувания кандидат да си купи самолетен билет през Истанбул, като обещава, че разходите ще бъдат възстановени и че някой ще го посрещне на летището в Москва. Той също така предупреждава кандидата, че не бива да изпраща никакви снимки, видеоклипове или съобщения на семейството си от Русия, тъй като това може да доведе до многогодишна присъда лишаване от свобода. „Командирът е „Вук“ [Вълк]“, пише Берич.

Според информация на BIRN, това лице всъщност е доброволец на име Давор Савичич от Добой; според „Радио Свободна Европа“ той е свързан с Главното управление на Генералния щаб (ГРУ) – руската служба за военно разузнаване. В края на май 2025 г. Милорад Додик, бившият президент на Република Сръбска, също публикува своя снимка с него по време на посещение в Москва. Когато журналисти под прикритие от Detektor – представящи се за споменатия по-рано Димитриевич – поискаха подробности относно договора с руската армия, им беше отговорено, че подобни въпроси не се обсъждат по телефона, а само при пристигането им. В крайна сметка те получиха снимка, която потвърди подозренията им: на летището в Москва е трябвало да ги посрещне не кой да е, а Савичич – сръбски доброволец, служещ в руската армия. След като Игор Димитриевич не се появи на летището, Савичич изпрати няколко съобщения и проведе няколко телефонни разговора.

Първо в Украйна, после в Косово

Според BIRN, един от вербовчиците е мъж на име Желко Томич, който в социалните мрежи използва псевдонима „Четник Доброволец“ (Četnik Dobrovoljac). В същата група в Telegram той споделя, че е изтеглен от фронтовата линия, за да организира пристигането на нови доброволци, като обещава на младите новобранци, че ще им предаде своя опит.

„И, дай Боже, ще отидем в Косово заедно с нашите руски братя“, гласи едно от съобщенията му до потенциални бъдещи бойни другари, според информация на BIRN. По негови думи, доброволците подписват едногодишен договор; обучението продължава две седмици, а месечното възнаграждение е 2800 евро.

Томич съветва заинтересованите да се обучават за снайперисти или оператори на дронове, като същевременно ги предупреждава да избягват пехотата поради по-високия риск. Както обяснява Томич – по данни на BIRN – след пристигането си в руския град Сочи, доброволците ще бъдат транспортирани до окупирания Донецк, а оттам – изпратени на фронтовата линия. ОЩЕ: Връзката между Русия и Сърбия: Паравоенните лагери за разпространение на омраза и шпионаж в Европа