The Guardian с разкрития за сделка между Вучич и Тръмп, които могат да обърнат каруцата преди сръбските избори

Националистически настроен и бивш шеф на пропагандата по времето на Слободан Милошевич, Вучич посрещна сина на американския президент Доналд Тръмп-младши и зетя му Джаред Къшнър в Белград, докато те разработваха планове за хотел и жилищна кула на стойност 500 милиона долара, които да добавят към глобалните си портфолиа от имоти. Сделката обаче се провали след като миналата година бяха повдигнати обвинения на длъжностни лица в Сърбия за злоупотреба с власт, заради опита им да премахнат защитения статут на сградата на Генералния щаб в Белград, пише The Guardian.

Представители на Тръмп и Къшнър заявиха, че не са участвали в премахването на защитения статут на сградата.

Разкритията на британското издание показват обаче, че не длъжностните лица са злоупотребили с власт, а самият Александър Вучич, който обаче излиза чист.

Вучич обаче не отговори на исканията за коментар. Решението му да свика предсрочни избори означава, че изслушване, на което свидетели биха могли да разкрият подробности за участието му, няма да се проведе до гласуването.

Excited to share some early design images for development projects we have been creating for the Albanian coast and downtown Belgrade. @nytimes @business https://t.co/o0HIYLkZWV — Jared Kushner (@jaredkushner) March 15, 2024

За какво става въпрос?

Разследването на The Guardian. е основано на интервюта и изтекли документи. То разкрива, че самият сръбски президент е ръководил първоначалната среща, на която е била обсъждана предполагаемата схема. Тази ключова среща не е спомената в обвинителния акт на обвинените длъжностни лица, което повдига въпроси за това каква информация крият прокурорите и защо.

Тя се е състояла на 6 февруари 2024 г. В нея участва Дубравка Джуканович, сръбска професорка по реставрация на около 60 години, като в продължение на три години тя е директор на Националния институт за защита на културните паметници.

Темата на срещата е именно статута на сградата на Генералния щаб, бившето югославско министерство на отбраната в центъра на Белград. Сградата, архитектурен скъпоценен камък, възприеман като емблема на съпротивата срещу нацистите.

Самият Вучич още през 2016 г. твърди, че тя има законно защитения статут, но на тази среща от февруари 2024 г. той иска от Джуканович да го отмени, според двама души, запознати със срещата.

Съгласно сръбското законодателство, отнемането на статута на сградата на Генералния щаб не е било решение на Джуканович. Нейният институт трябвало да поръча експертно становище, което ще трябва да заключи, че има основателни причини, поради които защитеният статут вече не е оправдан.

Но Вучич искал това да се случи. С ръст от 193 см и нетърпимост към несъгласието, Вучич може да бъде плашещ. Тонът му към Джуканович и друг присъстващ служител по въпросите на културното наследство е бил неприятен, казват източниците. Той им е казал, че са мързеливи и некомпетентни. Посланието беше ясно: правите каквото искам, или подавате оставка.

Правдоподобно обяснение за силната намеса на Вучич в сделката и отнемане на статута на сградата се появява на следващия месец, когато изтича споразумение между сръбското правителство и компанията за недвижими имоти на Къшнър.

Изтеклото споразумение показа, че сръбските власти са предоставили на компанията на Кушнер 99-годишен договор за наем върху обекта на Генералния щаб, безплатно. ОЩЕ: Организиране на бандити и събиране на "сигурни гласове": Машината за печелене на избори в Сърбия от А до Я

Натискът продължава

Седмицата след подписването на договора Джуканович е призована на друга среща. Този път Вучич не е бил там. Синиша Мали, неговият финансов министър и дясна ръка, поема контрола. Мали е настояла Джуканович и Оливера Вучкович, висш служител по въпросите на културното наследство на Белград, да отменят защитения статут на обекта на Генералния щаб, според резюмето на показанията, които двете жени по-късно ще дадат пред прокурорите. В него не се споменава по-ранната среща с президента, но се посочва, че темата е била повдигната преди това. „Мали ги попита дали са обмислили това“, се казва в обвинителния акт, „и дали ще започнат процедурата за премахване на защитения статут на сградата.“ Жените отказаха, „вярвайки, че законовите условия за това не са изпълнени“. В такъв случай, каза им Мали, повтаряйки ултиматума на шефа си от февруари, те трябва да подадат оставка, което и се случва. В писмото си за оставка, с което британското издание е видяло, Джуканович пише, че не може да се съгласи „на неподходящи интервенции, които биха унищожили трайно всички ценности на комплекса, който свидетелства за най-високите постижения на съвременната сръбска архитектура и е от неизмеримо значение за запазването на трайните творчески ценности, образованието на бъдещите поколения и укрепването на културната идентичност на сръбския народ“. След като вестник The Guardian. се свърза с Джуканович и Вучкович, те потвърдиха точността на тази версия. Джуканович добави: „Предпочитам да не правя никакви изявления по този въпрос, докато съдебното производство е в ход.“

Палачинката се обръща

Посещението на Доналд Тръмп-младши идва в навечерието на най-голямата демонстрация в историята на Сърбия. Той покани Вучич в подкаста си „Triggered“ и заяви, че противниците на сръбския владетел „използват като оръжие“ бедствието в Нови Сад, точно както Тръмп направи с бунтовете в Капитолия след поражението му на изборите през 2020 г. Но протестиращите запазиха инерцията си и започнаха да се събират срещу кулата на Тръмп. През май 2025 г. Вучич отиде в САЩ с надеждата да посети Тръмп в „Мар-а-Лаго“, клуба на членовете му във Флорида. Той успя да се срещне с Руди Джулиани, опозорения адвокат на Тръмп, но не и с президента. Държавните медии съобщиха, че това се е случило, защото Вучич се е разболял.

Арестувани и обвинени, но без Вучич

Веднага щом Вучич се прибра у дома, полицията арестува Горан Васич, мъжът, назначен за ръководител на института за културно наследство, за да замени Дубравка Джуканович след оставката ѝ. За да постигне отмяна на защитения статут на сградата на Генералния щаб, според прокурорите, Васич е фалшифицирал подкрепящо експертно мнение. Последваха още арести. През декември 2025 г. министърът на културата на Вучич беше обвинен в злоупотреба с власт заради предполагаемото му участие в схемата с Генералния щаб. В рамките на няколко дни компанията на Къшнър обяви, че проектът е спрян.

Съюзниците на Вучич нападнаха Джуканович, твърдейки, че тя се е опитала да се облагодетелства лично от времето си като служител по въпросите на културното наследство. Нейната заместничка, която беше посетена от службата за държавна сигурност, след като се появи по телевизията, за да осъди отмяната на защитата на сградата на Генералния щаб, беше обвинена в несвързано с това нарушение. Сръбската организация на консерваторите заяви, че това е имало „очевидната цел да я дискредитира“. Очаква се и двамата да дадат показания в наказателното производство. Вучич не е обвинен. Нито пък неговият лейтенант Мали. И двамата отричат ​​да са извършили престъпления.

Обвинителният акт се позовава на показания от свидетели, присъствали на срещата с Вучич през февруари 2024 г., но не ги споменава, което повдига въпроси относно очевидното решение да се пропусне това, което изглежда като ключова част от разказа. Говорителят на прокурорската служба за борба с организираната престъпност заяви, че разполага с доказателства относно срещата на Вучич с представителите на културното наследство през февруари 2024 г.

Освен вече обвинените, прокурорите „водят предварително производство по този случай, за да определят потенциална наказателна отговорност и на други лица“, добави говорителят.

Вучич се оттегли и не може да се кандидатира за нов мандат, но се очаква да запази контрола си над режима, ако бъде избран за министър-председател на 25 октомври. В едно от последните си действия като президент той издаде 49 помилвания. Някои от получателите не са идентифицирани и не е ясно дали сред тях са обвиняеми по делото на Генералния щаб. ОЩЕ: Вучич откри предизборната кампания на партията си