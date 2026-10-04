Вучич откри предизборната кампания на партията си

Хиляди поддръжници на Александър Вучич се събраха в зала "Белградска арена" за началото на предизборната кампания на неговата Сръбска прогресивна партия за изборите на 25-ти октомври, съобщи "Асошиейтед прес".

Социологическите проучвания сочат, че кампанията ще бъде доминирана от битката между формацията на Вучич и кандидатите на студентското протестно движение, обединени под името "Студентска листа".

В обединението влизат университетски преподаватели, учители, експерти и представители от целия политически спектър на страната, информира БНР.

Вучич обаче ги обвинява, че се опитват да сложат Сърбия на пауза. Той заяви, че ако спечели изборите, новото правителство ще е само от 12 министри, вместо досегашните 31. Според него провал ще бъде всеки резултат под 50 процента.

Напрежението преди вота е голямо със съобщения за инциденти и физически сблъсъци, посочва "Асошиейтед прес".

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