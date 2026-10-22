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"Това е позор": Автобуси от Северна Македония отидоха за митинг на Вучич за "Обединена Сърбия" (ВИДЕО)

22 октомври 2026, 13:33 часа 1108 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Това е позор": Автобуси от Северна Македония отидоха за митинг на Вучич за "Обединена Сърбия" (ВИДЕО)

В социалните мрежи се разпространиха кадри на автобуси с македонски регистрационни номера, които са превозвали поддръжници на Александър Вучич до предизборен митинг със спорен лозунг в сръбския град Ниш, става ясно от материал на македонската медия "Слободен печат". Пристигането на голям брой автобуси е предизвикало задръствания и блокиране на движението в центъра на града. Според новинарския портал „Решетка“, в Ниш са пристигнали стотици автобуси от различни части на Сърбия, включително някои от Северна Македония.

Информацията не е изненада, тъй като наскоро неправителствената организация Балканска мрежа за разследваща журналистика (BIRN) изнесе данни как Сърбия е финансирала организации в Република Северна Македония със 110 млн. евро с цел те да подкрепят Вучич и неговата Сръбска прогресивна партия. Пример за това е асоциацията "Мир, хармония и стабилност“, чието основно събитие тази година беше именно митинг в Куманово в подкрепа на Вучич. 

Това потвърждава и констатациите на Европейския парламент от юни тази година за сръбското влияние в югозападна ни съседка, която е член на НАТО от 2019 г. ОЩЕ: Над 110 000 евро на македонски организации: Ето колко точно струва "любовта" към Вучич в Северна Македония

Спорен лозунг за "Обединена Сърбия"

Митингът, за който са пътували македонски автобуси, се е състоял на площад „Крал Милан“ в Ниш. Прави впечатление, че  събитието на Сръбската прогресивна партия е бил под лозунга „Александър Вучич – Обединена Сърбия“.

Предвид сръбското влияние в Северна Македония обаче лозунгът поставя редица въпроси.

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Дали това уж предизборно послание не е и послание обединение, което включва и Северна Македония, тъй като знаем, че концепцията за "Сръбски свят" цели обединение именно на сърбите, но въпросът е дали сръбската държава разглежда македонците като сърби. Този въпрос идва, тъй като разбиранията на властта в Сърбия от години, са, че граничи със сърби. 

Същевременно трябва да припомним, че въпросът на референдума на независимост на Македония от 8 септември 1991 година, е зададен така, че остава вратата отворена за съюз със „суверенните държави на Югославия“. Ядрото на Югославия обаче е именно в Белград.  

"Това е позор": Вижте македонските автобуси за Сърбия

На видео, разпространено в социалните мрежи, се виждат пътници, които спират край магистралата, за да отидат до тоалетна, а жената, която заснема случката, реагира с думите: „Кои са тези хора? Какво е това? Това е позор". ОЩЕ: Вучич си плаща за любов в Куманово: Българи и албанци възмутени от "Сръбски свят" в държава от НАТО (ВИДЕА)

 

 

 

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Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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