Германски вестник: Вучич е бил на еврейското гробище, откъдето е обстрелвано Сараево

Уикенд изданието на вестник Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) публикува статия, озаглавена „Снайперисти на еврейското гробище“, в която се твърди, че Александър Вучич като млад доброволец „е служил на престъпната политика в Сараево“, предаде хърватското издание "Индекс". Германският вестник оставя открит въпроса дали самият Вучич е отговорен за военни престъпления, но отчита те са сстанали от позициите, които той е заемал.

Обсадата на Сараево и еврейското гробище

Авторът Майкъл Мартенс започва обширния си текст с историята на еврейската общност в Сараево, която е почти напълно унищожена по време на Холокоста. Той обогатява историческия преглед с цитати от Нобеловия лауреат Иво Андрич, чието творчество познава добре и за когото е написал биография. След това описва следите, оставени от войната през 90-те години на миналия век върху еврейското гробище, и предоставя кратък разказ за обсадата на Сараево, по време на която загиват над 11 000 души. ОЩЕ: Вучич отрече твърдения, че е участвал в "Сараевското сафари"

„Една от сцените на обсадата е било именно еврейското гробище в Сараево. По-високите части на гробището, разположени на хълма, са били под контрола на сръбските нападатели. Оттам снайперисти държали града на мушка. Британският генерал Майкъл Роуз, който известно време командвал мироопазващите сили на ООН в Сараево, заявил пред Хагския трибунал, че еврейското гробище е било постоянно опасна отправна точка за обстрел и снайпериране в града.

Млад сръбски доброволец

След това Мартенс представя главния герой, който всъщност е основният обект на текста, Александър Вучич. „Човекът, който като млад доброволец присъстваше на това място, поне за известно време, в разгара на криминалните събития на Еврейското гробище в Сараево, по-късно щеше да стане известен и могъщ, днешният президент на Сърбия Александър Вучич. Не неговите противници или критици изнесоха наяве този неприятен детайл от биографията му. Самият той говори за него в няколко интервюта през 90-те години, и то с гордост. ОЩЕ: "Състезаваха се кой ще убие най-красивата жена“: Още разкрития за Сараевското сафари