Вучич победи, но в Северна Македония: Сръбският агент в македонското правителство се хвали с добре свършена работа

Александър Вучич е спечелил вота, но не в Сърбия, а в Република Северна Македония. Това обяви "вицепремиерът" на Мицкоски Иван Стоилкович. Той обяви данни от гласуването на сръбските парламентарни избори в Куманово, според които листата „Единна Сърбия“ е получила 487 гласа, докато студентската листа „Студентите печелят“ е спечелила 35 гласа, предаде Скопје1.мк

Според публикуваните данни, листата, водена от Александър Вучич, е спечелила почти 14 пъти повече гласове от студентската листа на изборите в Куманово.

Това изобщо не е изненада предвид сръбското влияние в югозападната ни съседка, констатирано в доклад на Европейския парламент от юни тази година. Малко преди сръбските избори Балканската мрежа за разследваща журналистика показа, че Сърбия е инвестирала 110 млн. евро в македонски организации, като основната дейност на една от тях за годината е митинг в подкрепа на Вучич. ОЩЕ: Над 110 000 евро на македонски организации: Ето колко точно струва "любовта" към Вучич в Северна Македония

Стоилкович с мистериозно послание след сръбските избори

Публикацията на Стоилкович е придружена от снимка на стръкче розмарин, без допълнително обяснение за неговата символика.

В Сърбия обаче ще управляват студентите, които имат абсолютното мнозинство, за да могат да сформират правителство без друга партия.

Сръбският агент в правителството на Мицкоски

Стоилкович е етнически сърбин, но и за него има документи на македонското контраразузнаване, че е сръбски агент, което обаче не пречи да е вицепремиер в сянка на Християн Мицкоски, който оглавява едно от най-враждебните срещу България правителства в Северна Македония.

Стоилкович изиграва огромна роля още през 2017 г., когато тогавашна Република Македония е изправена пред сериозни хибридни заплахи в няколко ключови моменти за страната. Заплахите са отчетени в годишния доклад на Агенцията по разузнаване (АР) на Република Македония. ОЩЕ: Опозицията в РСМ проговори: Мицоски не е водил независима политика в САЩ, а е рекламирал Вучич (ВИДЕО)