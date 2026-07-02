Мицкоски повиши сръбски агент в правителството си: Нов успех за "Сръбски свят", а ЕС все по-далеч

Македонският вицепремиер по междуобщностните въпроси и лидер на партията на етническите сърби в Северна Македония Иван Стоилкович, за когото има документи, че е сръбски агент, получава нов ресор при преформатирането на правителството на Християн Мицкоски. За това научаваме от македонските медии, но и от негов благодарствен пост в социалната мрежа "Фейсбук". Изглежда е свършил достатъчно за общностите в югозападната ни съседка: страната вече четвърта година не вписва българите в македонската конституция, но за сметка на това Стоилкович накара гражданите в Северна Македония да честват сръбски празници.

Като вицепремиер Стоилкович се грижи за сръбската общност,която изобщо не е най-голямата в страната, но няма нито една среща с македонските българи, въпреки проблемите, с които нашите сънародници там се сблъскват и въпреки че по официални данни около 200 000 души в Северна Македония имат български паспорти.

"Сръбски свят" прониква на местно ниво

Наградата е нов министерския пост - Стоилкович ще стане министър на местното самоуправление. Това е новият успех на "Сръбски свят" - най-общо доктрината за сръбско влияние на Балканите. В своя пост в социалната мрежа Стоилкович посочва, че ще бъде мост между централната власт в Северна Македония и всеки македонски град.

С други думи - "Сръбски свят" ще проникне и на местно ниво, ако досега не е успял.

Стоилкович разбира "геноцидът като Дисниленд"

Преди да обясним връзката му със сръбските служби - може би е редно да припомним скандалните думи на Стоилкович по повод геноцида в Сребреница. През април 2024 г. във "Фейсбук" той нарича Сребреница "некрофилски дисниленд".

Снимка на екрана: Facebook/Иван Стоилковић

Става въпрос за избиването на 8300 босненски мюсюлмани през юли 1995 г. в град Сребреница и околните райони, което е военно престъпление, а Международният трибунал в Хага го класифицира като геноцид.

Повечето от жертвите на клането са преследвани и екзекутирани безцеремонно, докато са се опитвали да избягат през горите. Телата им са заровени в набързо изкопани масови гробове, а по-късно разкопани с булдозери и разпръснати сред други гробни места, за да се скрият доказателства за престъплението.

Сръбският агент Стоилкович и ролята му в "Кървавия четвъртък"

Стоилкович изиграва огромна роля още през 2017 г., когато тогавашна Република Македония е изправена пред сериозни хибридни заплахи в няколко ключови моменти за страната. Заплахите са отчетени в годишния доклад на Агенцията по разузнаване (АР) на Република Македония, което тогава по информация на БГНЕС е първият подобен публичен документ на агенцията от нейното създаване.

Именно през април 2017 г. е така нареченият "Кървав четвъртък", когато по време на погром в македонския парламент са пребити над сто души. Сред тях е и тогавашният премиер Зоран Заев - ОЩЕ: В Македония протестиращи щурмуваха парламента и пребиха Зоран Заев (Видео)

По време на погрома в парламента сръбският представител на спецслужбите Горан Живайлевич си прави селфи, което води до напрежение между Белрад и Скопие, тъй като тогавашният посланик Душанка Дивяк-Томич е извикана в македонското външно министерство.

По-интересното е, че същата година македонското контраразузнаване разкрива документи, в които подробно се описва дейността на сръбските агенти в Република Македония, където освен Живайлевич, е разкрит като такъв и лидерът на сръбската партия в Македония Иван Стоилкович, както и депутатът от партията на сръбския президент Александър Вучич Мирослав Лазански.

През 2021 г. сайтът zonanews.bg публикува документите от македонското контразузнаване, в които става ясно, че познанстовото между Живайлевич и Стоилкович е много преди 2017 г. В документа пише, че Стоилкович е бил ангажиран с цел да извършва "планирани и организирани разузнавачески активности от интерес на Сърбия", като македонското контраразузнаване отчита това като "противоконституционна дейност", насочена срещу институционалната система на страната.

В документа се отчита, че Стоилкович е имал контакти и с руски дипломати, което според македонското контраразузнаване може да се разглежда в рамките на руското влияние на Балканите.

Припомняме също, че след изтичане на документите властите в Белград изненадващо на 20 август 2017 г. изтеглят целия персонал от посолството си в Скопие. Според Вучич причината е била "разузнавателна офанзива срещу сръбските институции". ОЩЕ: Сърбия връща обратно дипломатите си в Македония

10 години по-късно "Сръбски свят" е факт в Северна Македония

Почти 10 години по-късно - отношенията между Сърбия и Северна Македония са повече от прекрасни и никой сякаш не си спомня за тези времена на напрежение. Нещо повече "Сръбски свят" в югозападната ни съседка е факт. ОЩЕ: След доклада на ЕП за "Сръбски свят" в Скопие: Силяновска и Вучич говориха по телефона за приятелството си

В тази връзка е показателна и резолюцията на Европейския парламент от юни 2026 г. за напредъка на Скопие по пътя към Европейския съюз. В резолюцията се отбелязват със загриженост все по-силните връзки между Северна Македония и правителството на Сърбия, което следва нелиберална програма.

Европарламентът изразява загриженост относно популяризираните в региона послания, които поставят под въпрос суверенитета и териториалната цялост на държавите, включително т.нар. „Сръбски свят“.ОЩЕ: И Европа им каза за „Сръбски свят“: След доклада на ЕП - Скопие мълчи за историческата комисия с България

Само пример за това са честванията на Кумановската битка, след която де факто Сърбия окупира Вардарска Македония и извършва репресии срещу българското население там.

Друг пример е през януари тази година, когато в югозападната ни съседка се появиха билбордове за Дните на Свети Сава. С тях се похвали не кой да е, а вицепремиерът по междуобщностните въпроси и етнически сърбин Иван Стоилкович в социалната мрежа "Фейсбук". ОЩЕ: Не в ЕС, а в "Сръбския свят": Северна Македония чества сръбски национален празник (СНИМКИ)

ЕС е все по-далеч

За съжаление сръбското влияние е един от основните фактори Европейският съюз да остане все по-далеч за Северна Македония.

В последния си доклад за Скопие Европейският парламент констатира със съжаление липсата на напредък за Скопие, като отново напомни на съседите ни да изпълнят реформите си и да впишат българите в македонската конституция.

За сметка на това Албания е отворила всички клъстери от преговорната рамка, въпреки че само допреди две години Скопие и Тирана вървяха ръка за ръка към ЕС. ОЩЕ: Нов огън срещу България или как "гроздето е кисело": Муцунски каза, че не е сега моментът за ЕС