Скръбна вест: Почина легенда на световния баскетбол

Феновете на баскетбола по света потънаха в скръб, след като един от най-легендарните играчи в историята на спорта е починал днес. Става въпрос за бразилеца Вламир Маркес, който си е отишъл от този свят на 87-годишна възраст. Това съобщиха официално от Бразилската баскетболна конфедерация. Според информациите Маркес е починал в дома си в град Сао Пауло. Новината за кончината му пък бързо обиколи света.

Nota de Pesar – Wlamir Marques



O Sport Club Corinthians Paulista lamenta com pesar a morte de Wlamir Marques, um dos seus maiores ídolos da história do basquete do Clube, aos 87 anos, nesta terça-feira (18).



O “Diabo Loiro”, apelido que ganhou durante suas passagens pela… pic.twitter.com/cT4o4T1ztq