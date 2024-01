Везенков отбеляза 7 точки при четвърта поредна загуба на Сакраменто (ВИДЕО)

Везенков се появи на паркета в края на първата четвъртина и бързо се отчете с борба в нападение, но неговите съотборници не се възползваха. Българинът направи и чадър под коша, а малко по-късно отново седна на пейката - след 4 минути в игра.

Here for the Sasha Vezenkov LOOPER 🎯 pic.twitter.com/g4gxDUDPGf

Общо в целия мач Везенков записа 10 минути, като се отчете със 7 точки, 3 борби, открадната топка и 1 блок. Спортист номер 1 на България и Спортист номер 3 на Балканите за 2023 година бе 2/3 при стрелбата за 3 точки и 1/2 при наказателните изстрели.

Vezzy denies it 😤



Block of the Game presented by @Acronis pic.twitter.com/fry1aGXPCA