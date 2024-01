Везенков се развихри за едно полувреме, но Сакраменто загуби "спечелен" мач (ВИДЕО)

Везенков остана на паркета 17:41 минути и се отчете с 14 точки, 2 борби, 1 асистенция и 1 открадната топка. Той имаше 12 точки на сметката си още н полувремето, и то за само 9 минути игра. Българинът вкара 14 точки на Сънси и на 9-и декември, като това е най-доброто му постижение в НБА.

Sasha Vezenkov vs Suns at Halftime:



12 PTS

2 REB

1 AST

5-7 FG

2-3 3PT

+12 +/-



In only 9 (!) minutes. Sasha Sniper🎯

pic.twitter.com/o4ChaomAqa