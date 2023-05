Заслужено: Александър Везенков с поредно голямо отличие в Евролигата

Съвсем скоро Везенков може да бъде наречен и най-добър баскетболист на Европа, тъй като е фаворит за спечелването и на наградата за най-полезен играч (MVP) в Евролигата. Освен че е в "Отбора на сезона", българинът е носител и на наградата "Алфонсо Форд" за топ реализатор в турнира.

Другите четирима играчи, попаднали в "Отбора на сезона", са Лоренцо Браун от Макаби Тел Авив, Джанан Муса от Реал Мадрид, Матиас Лесор от Партизан и Валтер Таварес от Реал Мадрид, който също за втори пореден път попада в идеалната петица.

Петимата състезатели бяха определени след гласуване на старши треньорите и капитаните на отборите в надпреварата, журналисти и фенове.

The votes have been counted and the identities of the five players who make up the All-EuroLeague First Team can be revealed!



Members of the media, EuroLeague head coaches, team captains and fans all voted to choose the best players from the 2022-23 season. pic.twitter.com/SnawolL3BX