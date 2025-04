Умопомрачителната сума, за която бе продаден екип на един от най-великите спортисти за всички времена

Екип на Коби Брайънт, носен по време на предсезонните мачове и при дебюта му в редовния сезон на НБА за Лос Анджелис Лейкърс, беше продаден за 7 милиона долара в Ню Йорк, съобщиха от аукционна къща "Сотбис". Артикулът е четвъртата най-скъпа спортна фланелка в историята. Легендата, която си отиде от този свят през 2020 година, носеше потника в седем мача от сезона си на новобранец 1996-1997.

Със своите 7 милиона долара артикулът е четвъртата най-скъпа спортна фланелка след тази на Бейб Рут "call shot" (24 милиона долара), фланелката на Майкъл Джордан от финалите на НБА от 1998 година (10,1 милиона долара) и фланелката на аржентинската футболна звезда Диего Марадона от Световното първенство през 1986-а за 9,3 милиона долара.

