Атакуваха легендата на българския футбол Стилиян Петров: "Той се стреми към властта"

Преди дни легендата на българския футбол Стилиян Петров коментира огромен проблем в работата на Българския футболен съюз и отправи директни критики към едно определено лице. В публикацията си в социалните мрежи Петров пусна видео на агента Лъчезар Танев, в което защитава действията на родната централа, и към него написа остри думи. Според Петров проблемът на родния спорт не се изразява във футболистите, а в ръководните фактори.

Лъчезар Танев отговори на критиките на Стилиян Петров

Петров постави въпроса защо критиките към проблемите в българския футбол идват едва сега от хора, които според него дълги години са били част от същата система. Стенли също така обвини Танев, че застава зад БФС, докато негативните реакции се насочват към футболистите на националния отбор. Отговорът на Лъчезар Танев не закъсня. Той гостува в предаването "Арена Спорт" по БНТ, където използва участието си, за да отвърне на Петров.

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Танев категорично отхвърли обвиненията, че защитава ръководството на БФС, и на свой ред заяви, че позицията на бившия национален капитан е продиктувана от стремеж към властта. Той обясни, че е атакуван заради положителната оценка, която е дал за някои инициативи на настоящото ръководство: "Защо Стилиян Петров ме атакува и дава такива определения? Елементарно е. Защото съм казал няколко добри думи за няколко добри инициативи на Българския футболен съюз. Той се стреми към властта и заради това не приема абсолютно нищо по-различно от негативното отношение към сегашното ръководство."

"Никога не съм обслужвал никого. Никога никой не ми е казвал какво трябва да говоря и какво трябва да правя. Извоювал съм си това право през годините. Говоря принципно, без значение кой е бил президент и кой е в момента. Критикувам градивно, когато преценя, и аплодирам, когато има добри намерения и действия", обясни Танев и отрече теорията, че има лични амбиции за ръководен пост в родния футбол: "Не търся власт, за разлика от него. Ако търсех, можех да се кандидатирам за президент и с голяма вероятност да спечеля. Не съм бил зависим от Футболния съюз, нито те от мен. Опитвам се да помагам на нашия футбол. Да вземе да се хване Стилиян да работи сериозно. Има капацитет, може да го прави. Да остави хората да казват това, което мислят."

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