Загадъчно: БФС обяви свикването на Изпълком, но не разкри какво ще се обсъжда

Българският футболен съюз обяви, че в началото на следващата седмица ще се проведе редовно заседание на Изпълнителния комитет на централата. Членовете на ръководния орган ще се съберат в понеделник, 12 октомври, като след края на срещата е предвидена и пресконференция. Засега от БФС не разкриват какви въпроси ще бъдат обсъждани и дали предстоят конкретни решения, свързани с управлението на българския футбол.

Изпълкомът на БФС се събира на 12 октомври

Според официалното съобщение заседанието ще започне в 11:00 часа и ще се проведе в efbet Национална футболна база. След приключването му представители на футболната централа ще застанат пред медиите, като се очаква тогава да стане ясно какви теми са били разгледани и какви решения са взети.

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От БФС не са публикували предварителен дневен ред, поради което към момента няма официална информация за конкретните въпроси, които ще бъдат поставени на заседанието.

Ще има ли новини за националния отбор?

Срещата идва на фона на сериозното обществено внимание към представянето на българския национален отбор и бъдещето на неговото треньорско ръководство. В този контекст евентуални решения, свързани с националния тим, биха представлявали особен интерес. Засега обаче няма потвърждение, че темата е включена в дневния ред.

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