Стилиян Петров погна БФС и голям агент: "Българският футбол страда от плевели, но проблемът не е на терена"

Легендата на българския футбол и бивш капитан на националния отбор на България Стилиян Петров написа гневно съобщение към Българския футболен съюз и агента Лъчезар Танев. В публикацията си в социалните мрежи Петров пусна видео на Танев и към него написа острите си думи. Стенли даде да се разбере, че българският футбол има голям проблем, който не се изразява във футболистите, а в ръководните фактори.

Стилиян Петров: "Футболът ни страда от плевели!"

Ето какво написа Стилиян Петров: "Националният отбор отново е под натиск. Но не заради футболистите. Футболът ни страда от плевели! От години те задушават хубавата трева около себе си и пречат тя да расте. Същият човек беше част от същата среда през всичките тези 15 години, за които говори днес. Не стоеше извън системата, а беше част от нея. Затова днешните му думи неизбежно повдигат въпроса: защо всичко това се казва чак сега? И най-важното - няма ли след още 15 години отново да чуем същите обяснения, и то отново в защита на статуквото?

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"Любимото ни клише"

Да, паднахме от Люксембург. Паднахме и от Исландия. Равенство с Естония, победа над скромния отбор на Люксембург! Да, в момента боли. Но кое момче да виним? Тези момчета играят в не толкова привлекателни първенства и отбори. А едни и същи футболни ръководители и коментатори ни обясняват, че толкова си могат или че няма други. Казват ни и че градим отбор за следващите квалификации - любимото ни клише. Имаме и ново: плевелите щели да ги разкарат (интересно)? Футболистите са последната брънка. Продуктът на системата!

И точно затова е гнусно! Щом системата се пропука, дежурните защитници на статуквото веднага излизат да пазят БФС, а оставят цялата помия да се излее върху момчетата на терена. Оставете футболистите на мира! Те играят колкото им позволява блатото, в което ги отгледахте. Каквото почукало, такова откликнало. Проблемът не е на терена. Българи, юнаци!"

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