БФС избра временен заместник на Атанас Рибарски

Казусът кой ще бъде следващият селекционер на националния отбор продължава да бъде на дневен ред в Българския футболен съюз. Преди дни президентът на родната централа Георги Иванов обяви, че се търси чуждестранен специалист, който да застане начело на "лъвовете". Засега остава неизвестно кой ще бъде избран за поста и кога ще бъде обявено. Междувременно стана ясно, че Атанас Рибарски ще остане начело на националния отбор на България и за ноемврийските мачове от Лигата на нациите срещу Исландия и Естония. Под негово ръководство страната ни загуби от Исландия с 0:3, а после победи Люксембург с 2:0.

БФС реши кой ще замени Рибарски начело на България U19

На 13 ноември България приема Исландия, а три дни по-късно гостува на Естония във финалната си среща от група С4 на Лигата на нациите. Както е известно, Рибарски бе повишен от националния отбор до 19 години до временен селекционер на първия тим след оставката на Александър Димитров. Това остави селекцията на младежите до 19 години без треньор. Сега стана ясно, че от БФС са взели решение Тодор Янчев временно да заеме поста на Рибарски, докато той наставлява "лъвовете". Новината бе съобщена от "Тема Спорт".

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В момента Янчев е треньор на българския национален отбор до 21 години, но ще му се наложи да съвмести длъжността си с тази при 19-годишните. Наскоро Янчев и "лъвчетата" се простиха с участие на Европейското първенство за таи възраст през 2027 година. Тимът ни завърши на четвъртата позиция в своята група с 14 точки. Португалия се класира директно за шампионата на Стария континент със своите 25 пункта, а Чехия ще играе бараж за класиране.

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