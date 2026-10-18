Ботев Пловдив взе разгромна победа в Бургас и е на 1/8-финал за Купата на България

В ранния сблъсък за Купата на България днес, на 18 октомври елитният Ботев Пловдив гостува на отбора от Втора лига Черноморец Бургас в мач от 1/16-финалите за Купата на България. "Канарчетата" разгромиха домакините с 4:0 и продължиха почти 100-процентовата доминация на отборите от Първа лига над втородивизионните си съперници. До момента само Локомотив Горна Оряховица победи Септември София. Всички други отбори от родния елит продължиха към 1/8-финалите.

Първото полувреме тръгна трудно за Ботев Пловдив

През първото полувреме Черноморец успя да задържи своето, като владееше топката през почти 50% от времето. Бургазлии създадоха няколко положения, като от общо 4 удара през първата част, 3 бяха точни към вратата на Ботев Пловдив. Но класата "канаретата" си пролича. Въпреки че нямаха абсолютен контрол върху срещата, те отправиха цели 10 удара към вратата на съперника си. Резултатът откри Асен Чандъров в 23-ата минута. Но въпреки многото положения, нито един от двата отбора не се разписа след това до почивката.

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Черноморец натисна, но Ботев вкара 3 гола през второто полувреме

Черноморец показа много добра реакция след почивката, като опита да вземе инициативата в своите ръце. Домакините владееха топката през по-голямата част от първото полувреме и имаха повече удари от съперника си, но така и не успяха да се възползват. За сметка на това, Ботев Пловдив беше изключително ефективен, като с 3 точни удара през второто полувреме, вкара 3 гола. Попаденията бяха на Алберто Салидо в 51-ата минута, Лукас Араухо в 69-ата и Карлуш Меоти в 79-ата минута. Така "канарчетата" си осигуриха победа с 4:0 и място на 1/8-финалите за Купата на България.

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