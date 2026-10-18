Ботев Враца и Арда Кърджали са следващите 1/8-финалисти за Купата на България

Отборите на Ботев Враца и Арда Кърджали се класираха за 1/8-финалите на Купата на България. Двата тима постигнаха победи с един гол разлика над съперниците си от долните дивизии. По същото време актуалният носител на трофея ЦСКА записа много труден успех срещу Несебър. "Армейците" продължават към следващия етап от надпреварата след две късни попадения на Йоанис Питас от дузпа и на Мохамед Брахими в добавеното време.

Ботев Враца и Арда се класираха за 1/8-финалите

Ботев Враца победи втородивизионния Фратрия с 2:1 като гост. В 19-ата минута Самуил Мечев можеше да открие резултата, но след удара му играч на Фратрия успя да изчисти топката пред голлинията. В 28-ата минута Ботев Враца бе близо до попадение, но след удара на Даниел Генов топката премина на сантиметри над вратата на домакините. В 36-ата минута "зелените лъвове" все пак откриха резултата. След центриране от корнер топката стигна до Мартин Димитров, който с лек удар с глава вкара за 1:0 за врачани. В 45-ата минута на мача домакините изравниха резултата чрез Билял Халлак. В 73-ата минута Ботев Враца отново поведе в резултата. След центриране в наказателното поле вратарят на Фратрия Станислав Танев скочи и улови топката, но се сблъска с Велислав Боев и изтърва топката, а Мартин Петков успя да стигне до нея и вкара победния гол за гостите.

ОЩЕ: ЦСКА се измъчи срещу тим от Втора лига, но продължи към 1/8-финалите за Купата на България

Междувременно Арда Кърджали се справи със съпротивата на третодивизионния Спартак Пловдив. Отборът на Александър Тунчев победи с 2:1 при визитата си под тепетата. Адама Траоре откри за гостите с гол в 35-а минута, благодарение на който Арда се оттегли на почивката с гол аванс. Малко след началото на второто полувреме пловдивчани стигнаха до равенството чрез Владимир Айтов. Не мина много време, преди "небесносините" да си върнат предимството. В 65-а минута Станислав Шопов се разписа за 2:1, което се оказа достатъчно на тима да се класира напред.

ОЩЕ: Ботев Пловдив взе разгромна победа в Бургас и е на 1/8-финал за Купата на България