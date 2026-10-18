ЦСКА се измъчи срещу тим от Втора лига, но продължи към 1/8-финалите за Купата на България

Столичният гранд ЦСКА се класира за 1/8-финалите на Купата на България! "Армейците" постигнаха много труден успех с 2:0 при визитата си на Несебър. Йоанис Питас се разписа от дузпа в самия край на редовното време, а Мохамед Брахими удвои в добавените минути. През останалата част от двубоя тимът на Маркус Гиздол контролираше събитията на терена, но така и не успя да намери пътя към вратата на Мартин Шейтанов.

ЦСКА се измъчи срещу Несебър

Срещата започна с минута мълчание в памет на Юрий Васев, който ден по-рано загуби битката с коварна болест. След това футболистите на ЦСКА поеха контрола. В началните минута Джеймс Ето'о не успя да намери очертанията на вратата. Последваха спокойни моменти, в които "армейците" владееха топката, но така и не стигнаха до по-опасна ситуация. В 26-а минута опит за центриране на Мохамед Брахими се отби в гредата, а секунди по-късно изстрел на Жоел Зварц премина встрани. Последваха неточни удари на Леандро Годой и Бари Котър, преди играчите на Несебър да създадат най-чистото положение в срещата. Кристиян Парашкевов бе изведе очи в очи с вратаря на ЦСКА и стреля, но Димитър Евтимов спаси. В самия край гостите се разминаха с гол, тъй като бранителят на "сините" Данаил Ластарджиев изчисти топката от голлинията. Така двата тима се оттеглиха на почивката при нулево равенство.

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Второто полувреме започна трудно за "армейците", след като Жоел Зварц получи разтежение и бе принудително заменен. Предимството за футболистите на ЦСКА продължи, но отново без опасни положения. Десетина минути след началото Брахими пропусна добър шанс да открие резултата. Последваха спасявания на стража на домакините Мартин Шейтанов срещу Котър и Лео Перейра. В 87-а минута съдията отсъди дузпа в полза на ЦСКА, след като Пламен Димов игра с ръка в наказателното поле. Йоанис Питас застана зад топката и класира столичния тим на 1/8-финалите. В самия край на добавеното време Мохамед Брахими удвои резултата в полза на "армейците".

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