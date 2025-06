Бразилец с богата визитка попадна в радара на ЦСКА

ЦСКА ще бъде много активен на трансферния пазар това лято, след като през изминали сезон отборът, воден от Александър Томаш, се провали с гръм и трясък и за втора поредна година остана извън евротурнирите. Това доведе до уволнението на младия треньор, а трима основни играчи вече си тръгнаха. Очаква се в следващите дни ръководството на клуба да се раздели с още от футболистите в тима, които не попадат в сметките на новия наставник Душан Керкез.

От ЦСКА също така са изготвили списък с трансферните цели на отбора по време на летния прозорец. Сред тях е и бразилец с много богата визитка. Става въпрос за 29-годишния ляв краен защитник Вандерсон де Жезус Мартинс – Кажу. В момента кариоката е собственост на кипърския Арис Лимасол като има договор с клуба до лятото на 2026-та.

⚡️Aris Limassol announces the transfer of Wanderson De Jesus Martins Caju for the next 2 years ✊



