Украйна поля Путин със студен душ за новата му ядрена подводница

Секретни данни за най-новата ядрена подводница вече са притежание на Украйна. Това обяви Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР) в официалния си канал в Телеграм, като публикува и документация. Става въпрос за стратегическа подводница от проект 955А "Борей-А" - "Княз Пожарски".

ГУР твърди, че военното разузнаване на Украйна разполага с:

Отделно, ГУР има и извлечение от корабния дневник на руския ракетен крайцер "Княз Пожарски", с което е наясно с ежедневните дейности на плавателния съд.

HUR has obtained classified internal documents on Russia’s newest nuclear submarine Knyaz Pozharsky, project 955A Borei-A. The files include full crew lists, combat instructions, ship schematics, engineering reports, and daily operational schedules.



