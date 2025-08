Заради руска музика: Жени си спретнаха масов бой на плажа в Одеса (ВИДЕО)

Руска музика предизвика масово сбиване между жени на плажа в Одеса. Кадри, разпространени от канала Nexta, показват, че първоначално само жени са се били. По-късно обаче, към тях са се присъединили и мъже.

🇺🇦 In Odesa, Russian music sparked a massive brawl between women



Footage shows that at first only women were fighting — but soon, men joined in as well. pic.twitter.com/kJDYsscsVH