Бразилски гранд иска да си върне ас от Лудогорец

Според журналиста Деко да Колина един от бразилските грандове Васко да Гама иска да си върне футболист, който продаде на Лудогорец. Става въпрос за Ерик Маркус. Новината не е официално потвърдена от клубовете, но според източника директорът на отбора от Рио де Жанейро Фелипе и треньорът Фернандо Диниз са потърсили контакт с българския шампион. Маркус е футболист на Лудогорец от 2024 г.

Ерик Маркус записва средно по 50 минути на мач

Първоначално бразилското крило беше под наем при „орлите“ от Васко да Гама. През лятото на 2025 г. временният му престой приключи, но шампионите веднага го купиха срещу 1.25 милиона евро. Така от началото на сезона Ерик Маркус е записал 30 мача, в които е вкарал 2 гола и е дал 2 асистенции.Но за 30-те мача, които е изиграл, бразилецът е записал малко над 1 600 минути, което прави средно по малко над 50 минути на мач.

Лудогорец се състезава на 4 фронта

В Първа лига повече от половината срещи на Маркус са като резерва, а в Купата на България е изиграл целия 1/4-финал срещу Септемви София. Именно в него той вкара единия си гол и даде едната си асистенция. Лудогорец е на трето място в първенството с 37 точки от 19 мача – 10 победи, 7 равенства и 2 загуби. „Орлите“ са единственият български отбор, който се състезава на 4 фронта – Първа лига, Купа на България, Суперкупа на България и Лига Европа.

