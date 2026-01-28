Спорт:

Големи въпросителни около бъдещето на основен в ЦСКА

28 януари 2026, 12:24 часа 363 прочитания 0 коментара

Един от основните играчи на ЦСКА е с неясно бъдеще. Става въпрос за Лумбард Делова. Централният защитник е с договор до лятото на 2027 г., но не това е проблемът. В контракта му има клауза за откупуване на стойност 950 000 евро. Ако тя бъде активирана, „червените“ няма да могат да направят нищо и ще загубят един от тримата си централни защитници срещу малка трансферна сума.

Интерес към Делова има от Саудитска Арабия и Турция

Делова направи много добър първи полусезон с „армейците“. Формата му, в комбинация с ниската откупна клауза, го прави апетитна хапка за много клубове от чужбина. Сериозен интерес има както от Саудитска Арабия, така и от Турция. През лятото ЦСКА изпитваше главоболия точно около евентуален трансфер на Делова. Затова „червените“ искат възможно най-скоро да преподпишат с централния защитник. Така ще са спокойни, че дори и да го продадат, няма да е за малко пари.

Лумбард Делова

Делова се дърпа за нов договор с ЦСКА

Но според колегите от „Тема Спорт“, в момента националът на Косово не иска да подписва нов договор. Въпреки всичко, Лумбард Делова беше най-използваният играч от Христо Янев по време на контролите. След завръщането на ЦСКА от лагера в Турция, 46-годишният специалист сподели, че постоянно е във връзка с Делова и говорят за нов договор. Същото се отнася и за Джеймс Ето‘о, който може да се превърне в най-скъпоплатения играч на „червените“.

Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
