Промени за Левски и Лудогорец заради откриването на новата "Българска Армия"

Спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз направи няколко промени в програмата на шампионата, за да удовлетвори желанието на ЦСКА мачът със Славия от 14-ия кръг на Първа лига да бъде изместен от петък (30 октомври) за събота (31 октомври) - двубой, с който се очаква да бъде открит новият стадион "Българска армия". Промените ще засегнат голяма част от срещите от кръга.

Сериозни промени по 14-ия кръг в Първа лига

От Спортно-техническата комисия обявиха, че ЦСКА - Славия се измества от петък за събота в 19:30 часа. На негово място в петък ще се изиграе сблъсъкът между Локомотив София и Ботев Пловдив. Двубоят между Локомотив Пловдив и Лудогорец, насрочен за събота, е изместен с един час по-рано - в 14:00 часа. Последната промяна засяга мача на българския шампион Левски. "Сините" ще гостуват на Дунав Русе в 16:30 часа в събота, вместо в 17:30 часа.

ОЩЕ: ЦСКА взе важно решение за мача с Лудогорец

Ето какво гласи позицията на СТК към БФС: "По искане на ПФК ЦСКА Сф със съгласието на ФК и съгласувано с Нова Броудкастинг груп и БПФЛ, се правят следните промени в програмата на XIV-ти кръг от ППФЛ /efbet лига/:

Срещата между отборите на ПФК ЦСКА Сф и ПФК Славия Сф, по програма на 30.10/петък/2026 г., ще се играе на 31.10/събота/ от 19.30 ч.

Срещата между отборите на ПФК Локомотив Сф и ПФК Ботев Пд по програма на 31.10/събота/, ще се играе на 30.10/петък/2026 г от 19.30 ч.

Срещата между отборите на ПФК Локомотив Пд и ПФК Лудогорец 1945 Рз, ще се играе по програма на 31.10/събота/ от 14.00 ч, вместо от 15.00 ч.

Срещата ПФК Дунав Рс и ПФК Левски Сф, ще се играе по програма на 31.10/събота/ от 16.30 ч, вместо от 17.30 ч."

ОЩЕ: Венци Стефанов за собственика на ЦСКА: Той е първият човек в новата история на България, който направи такова нещо