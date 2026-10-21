Български национал: Няма спортист, който иска да го бият като тупан, треньорът обра пешкира

След последното обновяване на световната ранглиста на ФИФА българският национален отбор по футбол заема 90-а позиция. "Лъвовете" се свлякоха с пет места след дългата международна пауза, в която пренаписаха историята, но по негативния начин. В първите си два мача, които бяха под ръководството на Александър Димитров, тимът записа първата си загуба от Люксембург, а след това и от Естония. За следващите две срещи начело бе назначен Атанас Рибарски. България допусна поражение от Исландия, а след това победи Люксембург.

"Преценката на средностатистическия българин е много погрешна"

Футболните фенове у нас отдавна са загубили надежда за представянето на националния отбор. Всяко следващо поражение обаче е все толкова разочароващо. Това се дължи на погрешната реална преценка на средностатистическия българин. Поне това смята родният национал Стефан Велков. Защитникът на датския Сьонерюске даде специално интервю пред Sportal.bg, в което говори как подигравките се отразяват на играчите. Той разкри, че нишката между треньора и отбора се къса, което е основният проблем.

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"Мога да говоря от свое име, а не от това на останалите. На мен не ми пука. Българинът е цар да плюе. Идваш с позитивно настроение, но само те плюят. Правим каквото можем, но реалната преценка на средностатистическия българин е много погрешна. Въпреки че го разбирам, предвид резултатите на отбора. Би било добре да се подхожда по-позитивно. Някъде се къса нишката и треньорът обра пешкира. Няма спортист, който иска да го бият като тупан", заяви Велков пред Sportal.bg.

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