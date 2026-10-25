ЦСКА отправи призив към "червена" България преди двубоя с Лудогорец

Ръководството на ЦСКА излезе с призив към "червена" България за подкрепа в последното домакинство преди завръщането на отбора в своя дом - стадион "Българска армия". "Армейците" излизат на Националния стадион "Васил Левски" срещу Лудогорец в понеделник, 26 октомври, от 19:30 часа. В края на седмица те отново ще играят на своето съоръжение, което ще отвори врати за срещата със Славия от шампионата на 31 октомври.

ЦСКА излиза на "Васил Левски" като домакин за последен път

В момента ЦСКА заема втората позиция във временното класиране в Първа лига. Тимът на Маркус Гиздол има 27 точки - само с една повече от третия Лудогорец. Лидерът Левски пък има 28 пункта, но трябва да се отбележи, че "сините" и "орлите" имат отложен мач помежду си. Все пак двубоят между ЦСКА и Лудогорец ще бъде ключов за развитието на битката за титлата. В Борисовата градина разбират това и по тази причина искат подкрепата на своите фенове.

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Позицията на ЦСКА:

"Армейци, само 6 дни ни делят от завръщането у дома - там, където отбор и публика се сливат в едно, а армейският дух ни носи към големите победи. Там всеки мач е празник. Утре обаче ЦСКА ще изиграе последния си домакински двубой на "Васил Левски" - ключов сблъсък за нашите момчета по пътя към голямата цел. Футболистите на Маркус Гиздол вече показаха как се брани честта на ЦСКА на европейската сцена, а утре ще влязат в трудната битка със същата енергия, вяра и себераздаване. И с най-важното си оръжие - подкрепата на великата червена армия по трибуните!

Армейци, нека подкрепим любимия отбор така, както само ние можем! Предстоят ни исторически мигове, но историята се пише на малки крачки, стъпка по стъпка. Нека заедно извървим поредната важна утре! Пълни трибуни, безрезервна подкрепа и битка на терена до последната минута! Победата ще направи празника ни двоен преди завръщането в нашия храм", написаха от ЦСКА в официалните си профили в социалните мрежи.

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