Легенда на ЦСКА: Разликата между Христо Янев и Маркус Гиздол е огромна

Легендата на ЦСКА Стойчо Младенов изрази много интересно мнение относно работата на настоящия треньор на "армейците" Маркус Гиздол и неговия предшественик начело Христо Янев. Както е известно, родният специалист подаде оставка, след като беше подложен на огромен натиск от страна на някои фенове. След няколко седмици на преговори ръководството на клуба се споразумя с германеца със сериозен опит в Бундеслигата.

Под ръководството на Гиздол "армейците" показват по-активна игра в предни позиции и се представиха много достойно на европейската сцена срещу френския лидер Монако и срещу датския Нордселанд. По тази причина Стойчо Младенов си позволи да каже, че ЦСКА играе като силен европейски отбор и разликата в работата на двамата специалисти е огромна. След това той коментира състоянието на футбол у нас, като не спести критиките си. В интервю за предаването "Арена Спорт" по Българската национална телевизия той заяви:

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"Във всяко едно отношение. Като схема на игра, като поведение. Разликата с предишния треньор Христо Янев и сега с новия треньор е огромна. Тя е несравнима. ЦСКА вече играе това, което всички силни европейски отбори практикуват. Разбира се, че има още детайли, които трябва да се доизпипат. Германецът си е германец. Човек, който държи на дисциплината и реда. Хареса ми изказването, където каза, че той не играе за равен мач", сподели той. "Условията за работа в школите, на треньорите и на подрастващото поколение, е, да не кажа мизерно, но на много ниско ниво. Като инфраструктура, като хората, които работят с децата. Много пропуски има във всяко едно отношение."

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