Официално! ЦСКА обяви дългоочакваната новина за "Българска армия"

Ръководството на ЦСКА обяви голямата новина! Отборът официално ще се завърне на стадион "Българска армия" на 31 октомври за мача със Славия от 14-ия кръг на Първа лига. Това обявиха от клуба точно в 19:48 днес. В профилите си в социалните мрежи "армейците" написаха: "Дългогодишната ни мечта е факт! Живеехме за този момент, поколения верни армейци жадувахме за този миг. Струваше ни се сън, но всичко вече е реалност! Днес имаме щастието и изключителната привилегия да изречем бленуваното: ЗАВРЪЩАМЕ СЕ У ДОМА! ЗАВРЪЩАМЕ СЕ НА "АРМИЯТА"!

ЦСКА с важна новина за феновете

ЦСКА ще изиграе първия си официален мач на изцяло реконструирания стадион "Българска армия" на 31 октомври 2026 г.! Дата, която ще остане със златни букви в клубната ни история - редом до митичните вечери, в които подчинявахме най-големите европейските грандове. Честито, скъпи армейци Нека отново да се съберем в историческия ни дом и да продължим да пишем славната история на нашия велик клуб. Чакат ни хиляди незабравими моменти и уникални емоции на най-модерния стадион в България! Историческият първи двубой на "Армията" ще е домакинският мач срещу Славия от 14-ия кръг на Първа лига, който ще се състои на 31 октомври (събота) от 19:30 ч.

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Вярваме, че завръщането в нашия дом - макар и с цената на временни логистични компромиси, ще донесе допълнителен импулс в представянето на любимия отбор. Тук дори въздухът е различен - духът на "Армията" ще ни поведе към новите победи! За предстоящите 2 шампионатни домакинства до Коледа (срещу Славия на 31 октомври и срещу Септември в началото на декември) ще се продават билети, чиято цена ще включва обичайното намаление за притежател на абонаментна карта. Продажбата на билети за двубоя със Славия ще стартира на 27 октомври (вторник), като на 27 октомври услугата ще е достъпна само за притежателите на абонаментни карти на ЦСКА за миналия сезон (2025/2026 г.), които ще могат да закупят по 1 билет при регистриране на своята карта. На 28 октомври останалите билети ще бъдат пуснати в свободна продажба за всеки притежател на фен карта на ЦСКА", гласи част от позицията на "армейците".

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