Гиздол оправда трудната победа на ЦСКА с лошия терен и посочи "стресиращ" фактор в програмата на отбора

Наставникът на ЦСКА Маркус Гиздол говори след трудната победа на неговия тим над Несебър. "Армейците" постигнаха успех с 2:0 като гост на втородивизионния си съперник. Йоанис Питас откри резултата с гол от дузпа в самия край на срещата, а Мохамед Брахими оформи крайния резултат в добавеното време. Това беше достатъчно за ЦСКА да продължи към 1/8-финалите за Купата на България. След края на двубоя Гиздол обясни, че е нормално играта да върви по-трудно на подобен терен.

Гиздол: Реалността е, че продължихме напред

Германският специалист заяви: "Когато играете на подобен терен, по-тежко се движи топката, по-бавно. Трудно се намират решения. През първата част имахме два шанса, в които обаче не вкарахме. В крайна сметка обаче реалността, е че продължихме напред. Трудно беше за играчите. Едно е на голям стадион, както беше в четвъртък, друго е на по-малък. С лошото ниво на терена трябваше да сме готови и търпеливи. Не трябва да си губим разума и да бъдем спокойни."

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"Това е стилът ни на игра - с висока преса, но трябва да сме готови за това, което опонентът ни дава. Трябва да пресираме, но играчите на Несебър просто изритваха топката напред. Ако бяхме вкарали рано, щеше да е различно. Две седмици сме заедно, исках да видя и другите футболисти как се представят в игра. Нормално е да имаме някои контузии. Искам да имам две опции на всяка една позиция", каза още Гиздол. "Днес играхме с двама централни нападатели. Ще видим в следващите седмици дали ще бъде така. Връзката между тях е добра, но ще видим. Трябва да се възстановим добре, имаме 3-4 дни между мачовете. В сряда ще трябва да пътуваме отново, много пътуване ни се събра, а понякога и то е стресиращо. Очакваме с нетърпение да се завърнем на нашия стадион. На "Васил Левски" също беше страхотна като атмосфера, но нямам търпение да се върнем на "Българска армия".

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