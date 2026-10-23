Генчев след разгрома в Бистрица: "Можем много повече от това, което показахме днес"

Наставникът на Ботев Пловдив Станислав Генчев след тежката загуба от ЦСКА 1948 в Бистрица. "Канарчетата" отстъпиха с 0:4 при визитата си край София, като имаха само две добри възможности пред вратата на Алекс Божев, но не успяха да се противопоставят на натиска по никакъв начин. Така "червените" сложиха край на победната серия от шест поредни мача на Ботев. Генчев не скри разочарованието си от резултата и посочи какво очаква от футболистите си.

Генчев: Много трудно се говори след такъв мач

Родният специалист призна, че след подобен резултат се говори много трудно, но подчерта класата на "червените": "Класата на ЦСКА 1948 се пролича точно в тези моменти, когато от наглед нечисти ситуации успяха да отбележат три гола. Ние имахме няколко такива, за съжаление дори и един гол не успяхме да отбележим, защото има разлика дали губиш 4:0 или 3:1, 3:2. Искаше ни се да отбележим един гол, да се върнем в мача. Имахме тези ситуации, за съжаление ги пропуснахме. Сега трябва по най-бързия начин да се възстановим и да мислим за следващия мач, защото колкото и да е неприятно, няма причина да навеждаме главата, тъй като следващият мач е тука, на вратата."

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"Не мога да кажа, че са ни изненадали, ние очаквахме подобен подход на игра. Както казах, нямаше някакво явно превъзходство за един от двата отбора, и двата отбора имаха силни и слаби моменти. Лошото е, че нашият противник се възползва от всяка наша грешка, а ние от нито една в противниковата половина", каза още Генчев, след което разкри какво е казал на играчите си на почивката:

"Това, което аз исках от футболистите, е да вдигнат главите. И им казах, че ние играем за Ботев Пловдив, няма какво да навеждаме главите, защото четвърти и пети гол ще бъде изключително срамно да загубим с такава голяма разлика. Трябва да направим всичко възможно да се борим докрай, да се върнем в мача. Неведнъж сме ставали свидетели кога отбори обръщат мачове от 0:3, така че ние бяхме длъжни да се борим докрай. За съжаление не успяхме да отбележим гол. Не мога да кажа, че не се опитваха, не че не искаха футболистите, но явно не е било достатъчно. Ние можем много повече от това, което показахме днес."

"Всяка победа е много важна, особено след такава загуба. Трябва да покажем реакция, да покажем, че това е било просто един инцидент, за да можем да се върнем по най-бързия начин на победния път и да трупаме точки. Точките са ни много важни за преследване на нашите цели", завърши наставникът на Ботев Пловдив.

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