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"Аз съм тук от 10 дни": Гиздол видя огромна крачка напред за ЦСКА

15 октомври 2026, 22:08 часа 1727 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Аз съм тук от 10 дни": Гиздол видя огромна крачка напред за ЦСКА

Старши треньорът на ЦСКА Маркус Гиздол остана доволен от представянето на своя отбор въпреки поражението с 1:2 от Монако в Лигата на конференциите. Германският специалист призна, че французите са показали класата си в началото на срещата, но според него "армейците" постепенно са намерили правилния ритъм и са заслужавали поне равенство. Наставникът подчерта, че само десет дни след пристигането му в клуба вече вижда сериозен напредък.

Гиздол: "Заслужавахме поне една точка"

Германецът обърна внимание на трудното начало срещу класния съперник, но похвали футболистите си за реакцията им в хода на двубоя. "Резултатът не е добър, но представянето беше страхотно. Особено в първите минути се усети разликата с един топ отбор. Те имаха много сила и скорост, след това се адаптирахме. Станахме по-добре. Заслужавахме поне една точка, отборът свърши добра работа", започна Гиздол. 

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Маркус Гиздол

"За мен това е много важна крачка"

Наставникът коментира и предизвикателствата пред ЦСКА в натоварения състезателен календар. Според него наличието на достатъчно качествени футболисти и правилният избор на титуляри ще бъдат от съществено значение.

"Когато има толкова много мачове, ти трябва дълбочина в състава. Трябва да се взимат добри решения, за да се изберат най-добрите 11. Аз съм тук от 10 дни, видяхте как игра отборът днес. За мен това е много важна крачка. Важната работа ни чака срещу други отбори на други стадиони. Трябва да се концентрираме в начина си на игра", завърши Маркус Гиздол.

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Монако ЦСКА Лига на конференциите Маркус Гиздол
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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