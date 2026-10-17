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Голяма изненада насред очакваните победи в Купата на България! Тим от Първа лига отпадна след продължения (РЕЗУЛТАТИ)

17 октомври 2026, 17:37 часа 986 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Голяма изненада насред очакваните победи в Купата на България! Тим от Първа лига отпадна след продължения (РЕЗУЛТАТИ)

Вече са ясни половината от участниците в 1/8-финалите на Купата на България! В първия ден от елиминационния кръг ЦСКА 1948 и Локомотив Пловдив се класираха напред, а Локомотив София последва примера в началото на съботната програма. Сега още пет отбора си осигуриха участие в следващия етап от надпреварата. Става въпрос за Черно море, Дунав Русе, Славия, Хебър Пазарджик и Локомотив Горна Оряховица.

Безпроблемни победи за Черно море и Славия

Отборът на Черно море не срещна никакви затруднения при визитата си на Марек Дупница. "Моряците" постигнаха класически успех с 3:0 в двубой от 1/16-финалите на турнира. Идрис Бунас откри в 18-а минута, а след почивката Георги Лазаров и Георги Венциславов оформиха крайния резултат. Силно начало на Славия бе достатъчно за отбора да продължи напред в турнира. "Белите" победиха с 3:0 срещу Академик Свищов чрез две попадения на Умаро Балде в 4-а и 62-а минута и едно от Джордан Семедо Варела в 18-а минута.

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Черно море

Новакът в елита Дунав Русе надделя с 2:3 срещу отбора на Рилски спортист в драматичен мач. Алекс Валиньо даде аванс на "драконите" след половин час игра, а пет минути по-късно Джордан Сейнт-Луис удвои преднината им. В началото на второто полувреме Рилски спортист върна един гол чрез Виктор Генев. В 75-а минута Марио Дилчовски отново направи разликата два гола, а в последните моменти от добавеното време Павлин Чиликов оформи крайния резултат.

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Най-резултатна бе срещата между Пирин и Хебър Пазарджик. "Гробарите" постигнаха успех с 4:1 при визитата си на Благоевград. Мариян Вангелов откри за гостите в 29-а минута, но секунди по-късно Методи Кокалов изравни. След почивката футболистите на Хебър поеха инициативата и отбелязаха три безответни попадения чрез Джанер Садетинов, Редон Роймар и Мариян Вангелов. Голямата изненада бе победата на Локомотив Горна Оряховица над елитния Септември София. Домакините пратиха срещата в продължения с гол в 86-а минута на Делян Георгиев, след като Виктор Добрев даде аванс на столичния тим в 22-а минута. Гол на Егор Романюк в началото на първото продължение донесе успеха на "железничарите".

Всички резултати:

  • Марек Дупница 0:3 Черно море
  • Рилски спортист 2011 2:3 Дунав Русе
  • Академик Свищов 0:3 Славия
  • Локомотив ГО 2:1 Септември София
  • Пирин Благоевград 1:4 Хебър Пазарджик

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Славия Купа на България Пирин Благоевград ПФК Черно море Рилски спортист Марек Локомотив ГО Септември София Хебър (Пазарджик) Дунав Русе
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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